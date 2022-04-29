https://ria.ru/20220429/mariupol-1786190903.html

Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек

Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 29.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек

Еще 125 человек, включая 22 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще 125 человек, включая 22 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 29 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 125 человек, среди них 22 ребенка", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1785979249.html

https://ria.ru/20220429/evakuatsiya-1786076591.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, россия