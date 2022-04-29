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Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/mariupol-1786190903.html
Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек
Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек - РИА Новости, 29.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек
Еще 125 человек, включая 22 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:24
2022-04-29T16:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще 125 человек, включая 22 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 29 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 125 человек, среди них 22 ребенка", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1785979249.html
https://ria.ru/20220429/evakuatsiya-1786076591.html
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, россия
16:24 29.04.2022
 
Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек

Из Мариуполя в Безыменное в пятницу эвакуировали 125 человек, в том числе 22 ребенка

© РИА Новости / Алексей КуденкоМестные жители везут вещи на одной из улиц в Мариуполе
Местные жители везут вещи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Местные жители везут вещи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще 125 человек, включая 22 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в пятницу, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 29 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 125 человек, среди них 22 ребенка", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 239 человек
Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 600 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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