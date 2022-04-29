https://ria.ru/20220429/magazin-1786084427.html

Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре

Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре - РИА Новости, 29.04.2022

Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре

Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:58

2022-04-29T10:58

2022-04-29T10:58

россия-китай: главное

краснодар

китай

одежда

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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает портал Krasnodar.arendator.ru.Торговая точка заняла 500 квадратных метров на втором этаже второй очереди ТРЦ.В ассортименте магазина - мужская и женская спортивная одежда, обувь и аксессуары. Помимо одежды для фитнеса, бренд предлагает товары для профессиональных занятий бегом и технологичные кроссовки для баскетбола.

https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html

краснодар

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, китай, одежда