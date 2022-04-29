https://ria.ru/20220429/magazin-1786084427.html
Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре
Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре - РИА Новости, 29.04.2022
Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре
Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:58
2022-04-29T10:58
2022-04-29T10:58
россия-китай: главное
краснодар
китай
одежда
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает портал Krasnodar.arendator.ru.Торговая точка заняла 500 квадратных метров на втором этаже второй очереди ТРЦ.В ассортименте магазина - мужская и женская спортивная одежда, обувь и аксессуары. Помимо одежды для фитнеса, бренд предлагает товары для профессиональных занятий бегом и технологичные кроссовки для баскетбола.
https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, китай, одежда