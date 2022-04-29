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Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре - РИА Новости, 29.04.2022
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Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре
Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре - РИА Новости, 29.04.2022
Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре
Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:58
2022-04-29T10:58
россия-китай: главное
краснодар
китай
одежда
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает портал Krasnodar.arendator.ru.Торговая точка заняла 500 квадратных метров на втором этаже второй очереди ТРЦ.В ассортименте магазина - мужская и женская спортивная одежда, обувь и аксессуары. Помимо одежды для фитнеса, бренд предлагает товары для профессиональных занятий бегом и технологичные кроссовки для баскетбола.
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краснодар, китай, одежда
10:58 29.04.2022
 

Компания спортивной одежды Li-Ning открыла первый магазин в Краснодаре

CC BY 2.0 / Felipe Gomes / Li NingВывеска магазина спортивной одежды Li-Ning
Вывеска магазина спортивной одежды Li-Ning - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
CC BY 2.0 / Felipe Gomes / Li Ning
Вывеска магазина спортивной одежды Li-Ning
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский производитель спортивной одежды и обуви Li-Ning открыл свой первый в России магазин в торгово-развлекательном центре "Галерея Краснодар", сообщает портал Krasnodar.arendator.ru.
Торговая точка заняла 500 квадратных метров на втором этаже второй очереди ТРЦ.
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В ассортименте магазина - мужская и женская спортивная одежда, обувь и аксессуары. Помимо одежды для фитнеса, бренд предлагает товары для профессиональных занятий бегом и технологичные кроссовки для баскетбола.
 
Россия-Китай: ГлавноеКраснодарКитайОдежда
 
 
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