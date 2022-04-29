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Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии - РИА Новости, 29.04.2022
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Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии
Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии - РИА Новости, 29.04.2022
Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии
Совет Безопасности ООН продлил до 31 июля 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) и призвал генсека Антониу Гутерреша оперативно назначить... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:37
2022-04-29T17:37
в мире
антониу гутерреш
ливия
триполи
совет безопасности оон
оон
африка
ян кубиш
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ООН, 29 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 31 июля 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) и призвал генсека Антониу Гутерреша оперативно назначить своего спецпредставителя по Ливии - соответствующая резолюция была принята в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Мандат миссии истекает 30 апреля 2022 года. Резолюция принята единогласно."Совет Безопасности постановляет продлить до 31 июля 2022 года мандат МООНПЛ как комплексной специальной политической миссии", - говорится в резолюции.При этом СБ ООН постановляет, что МООНПЛ должна возглавляться специальным представителем генерального секретаря в Триполи, которому будут оказывать поддержку двое заместителей. СБ ООН "призывает генерального секретаря безотлагательно назначить спецпредставителя", сказано в тексте.В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил американку Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии.Отмечалось, что Уильямс будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с ливийскими региональными и международными игроками в целях продолжения реализации трех направлений внутриливийского диалога - политического, в сфере безопасности и экономического. Ожидалось, что Уильямс будет оказывать поддержку выборному процессу Ливии.Перед этим, 10 декабря 2021 года, спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ушел в отставку. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной после того, как в марте 2020 года ушел в отставку Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции по Ливии, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта.Все лето 2020 года в Совбезе ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель Черного континента. В итоге в декабре 2020 года Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года. В итоге Кубиш был назначен в январе 2021 года, и, таким образом, не проработал и года на этой должности.
https://ria.ru/20220426/benivalid-1785588757.html
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в мире, антониу гутерреш, ливия, триполи, совет безопасности оон, оон, африка, ян кубиш
17:37 29.04.2022
 
Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии

Совет Безопасности ООН призвал Гутерреша срочно назначить спецпредставителя по Ливии

© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 29 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 31 июля 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) и призвал генсека Антониу Гутерреша оперативно назначить своего спецпредставителя по Ливии - соответствующая резолюция была принята в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Мандат миссии истекает 30 апреля 2022 года. Резолюция принята единогласно.
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"Совет Безопасности постановляет продлить до 31 июля 2022 года мандат МООНПЛ как комплексной специальной политической миссии", - говорится в резолюции.
При этом СБ ООН постановляет, что МООНПЛ должна возглавляться специальным представителем генерального секретаря в Триполи, которому будут оказывать поддержку двое заместителей. СБ ООН "призывает генерального секретаря безотлагательно назначить спецпредставителя", сказано в тексте.
В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил американку Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии.
Отмечалось, что Уильямс будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с ливийскими региональными и международными игроками в целях продолжения реализации трех направлений внутриливийского диалога - политического, в сфере безопасности и экономического. Ожидалось, что Уильямс будет оказывать поддержку выборному процессу Ливии.
Перед этим, 10 декабря 2021 года, спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ушел в отставку. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной после того, как в марте 2020 года ушел в отставку Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции по Ливии, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта.
Все лето 2020 года в Совбезе ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель Черного континента. В итоге в декабре 2020 года Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года. В итоге Кубиш был назначен в январе 2021 года, и, таким образом, не проработал и года на этой должности.
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В миреАнтониу ГутеррешЛивияТриполиСовет Безопасности ООНООНАфрикаЯн Кубиш
 
 
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