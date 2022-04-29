Совбез ООН призвал генсека срочно назначить спецпредставителя по Ливии
Совет Безопасности ООН призвал Гутерреша срочно назначить спецпредставителя по Ливии
© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 29 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил до 31 июля 2022 года мандат Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) и призвал генсека Антониу Гутерреша оперативно назначить своего спецпредставителя по Ливии - соответствующая резолюция была принята в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Мандат миссии истекает 30 апреля 2022 года. Резолюция принята единогласно.
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"Совет Безопасности постановляет продлить до 31 июля 2022 года мандат МООНПЛ как комплексной специальной политической миссии", - говорится в резолюции.
В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил американку Стефани Уильямс своим специальным советником по Ливии.
Отмечалось, что Уильямс будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с ливийскими региональными и международными игроками в целях продолжения реализации трех направлений внутриливийского диалога - политического, в сфере безопасности и экономического. Ожидалось, что Уильямс будет оказывать поддержку выборному процессу Ливии.
Перед этим, 10 декабря 2021 года, спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш ушел в отставку. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной после того, как в марте 2020 года ушел в отставку Гассан Саламе. Именно при нем удалось добиться проведения берлинской конференции по Ливии, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта.
Все лето 2020 года в Совбезе ООН не могли согласовать кандидатуру преемника Саламе из-за противоречий. В частности, представители Африки полагали, что эту позицию должен занять представитель Черного континента. В итоге в декабре 2020 года Совбез одобрил кандидатуру Николая Младенова, спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию. Однако в последний момент Младенов отказался занять эту должность по семейным обстоятельствам и завершил работу в ООН 31 декабря 2020 года. В итоге Кубиш был назначен в январе 2021 года, и, таким образом, не проработал и года на этой должности.