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В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники - РИА Новости, 29.04.2022
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Липецкая область
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В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники
В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники - РИА Новости, 29.04.2022
В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники
В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:51
2022-04-29T11:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в колонну войдут как современные, так и раритетные образцы пожарной техники. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.Артамонов отметил, что в рамках празднования в 373-й годовщины будут организованы фотовыставки, учебные точки, выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня."Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
11:51 29.04.2022
 

В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в колонну войдут как современные, так и раритетные образцы пожарной техники. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.
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Артамонов отметил, что в рамках празднования в 373-й годовщины будут организованы фотовыставки, учебные точки, выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня.
"Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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