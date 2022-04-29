https://ria.ru/20220429/lipetsk-1786102968.html

В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники

В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники - РИА Новости, 29.04.2022

В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники

В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:51

2022-04-29T11:51

2022-04-29T11:51

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в колонну войдут как современные, так и раритетные образцы пожарной техники. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.Артамонов отметил, что в рамках празднования в 373-й годовщины будут организованы фотовыставки, учебные точки, выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня."Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220429/prilozhenie-1786101283.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк