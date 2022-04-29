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В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники
В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники - РИА Новости, 29.04.2022
В Липецке в День пожарной охраны России пройдёт автопробег пожарной техники
В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:51
2022-04-29T11:51
2022-04-29T11:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в колонну войдут как современные, так и раритетные образцы пожарной техники. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.Артамонов отметил, что в рамках празднования в 373-й годовщины будут организованы фотовыставки, учебные точки, выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня."Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220429/prilozhenie-1786101283.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости
. В Липецке в 373-й день рождения пожарной охраны России пройдет автопробег, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в колонну войдут как современные, так и раритетные образцы пожарной техники. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.
Артамонов отметил, что в рамках празднования в 373-й годовщины будут организованы фотовыставки, учебные точки, выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня.
"Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области", – сказал Артамонов.