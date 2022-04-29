https://ria.ru/20220429/lavrov-1786263071.html
Россия не использует наемников на Украине, заявил Лавров
Россия не использует наемников на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Россия не использует наемников на Украине, заявил Лавров
Россия не использует наемников на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:29
2022-04-29T21:29
2022-04-29T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сирия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не использует наемников на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", - сказал министр в интервью телеканалу Al-Arabiya, отвечая на вопрос, использует ли Россия иностранных наемников, в том числе из Сирии, на Украине.На уточняющий вопрос, почему Турция закрыла свое воздушное пространство, министр подчеркнул, что Москва и Анкара сотрудничают по многим вопросам и понимают друг друга "по ним всем" как партнеры, которые уважают интересы друг друга.Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту тему 28 апреля, заявила, что Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию.
https://ria.ru/20220429/spetsoperatsiya-1786261937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сирия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
21:29 29.04.2022 (обновлено: 22:01 29.04.2022)
Россия не использует наемников на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не использует наемников на Украине