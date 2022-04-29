https://ria.ru/20220429/kuban-1786236366.html

На Кубани ведут работу по переориентации рынков сбыта

На Кубани ведут работу по переориентации рынков сбыта - РИА Новости, 29.04.2022

На Кубани ведут работу по переориентации рынков сбыта

Предприятия Краснодарского края в условиях санкционного давления оказались в непростых условиях, в связи с этим руководство региона помогает им... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:56

2022-04-29T18:56

2022-04-29T18:57

краснодарский край

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Предприятия Краснодарского края в условиях санкционного давления оказались в непростых условиях, в связи с этим руководство региона помогает им переориентироваться на новые перспективные экспортные направления, сообщает администрация края."На Кубани широкий перечень экспортируемых товаров. Только в 2021 году нам удалось увеличить объем экспорта продукции на 34%. Однако в условиях санкционного давления наши компании оказались в непростых условиях. Сегодня крайне важно помочь им переориентироваться на перспективные экспортные направления. В приоритете это страны ЕАЭС, СНГ, Азии и Ближнего Востока", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.Губернатор пояснил, что для этого в крае ведут активную работу по расширению рынков сбыта, а региональный Центр поддержки экспорта предоставляет более 50 программ и услуг."Краевой Центр поддержки экспорта организует участие бизнеса в международных выставках, проводит бизнес-миссии, приемы закупочных делегаций, помогает в поиске деловых партнеров, продвижении товаров и услуг на международных электронных площадках", - отметили в ведомстве.Как уточнил губернатор, предложениями Центра поддержки экспорта уже воспользовались некоторые предприятия края и наладили новые рынки сбыта. Так, крупное предприятие по производству строительных материалов будет поставлять свои изделия на общую сумму около 15 миллиардов рублей в Южную Америку, Северную Африку и на Ближний Восток. Одна из компаний по производству продуктов питания ранее поставляла товар в европейские страны, теперь переориентировалась на страны Азии и СНГ. "Подобные примеры есть и среди винодельческих предприятий, – добавил глава региона.Также на Кубани в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" действует бесплатная обучающая программа "Экспортный форсаж-2022". "В ее первом потоке прошли обучение 11 кубанских производств. Главная цель участия в программе – подготовка и отработка новых внешнеторговых контрактов", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220429/turizm-1786215174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, экономика, вениамин кондратьев