https://ria.ru/20220429/krym-1786139924.html

Днепровскую воду начали подавать в Крыму для орошения сельхозугодий

Днепровскую воду начали подавать в Крыму для орошения сельхозугодий - РИА Новости, 29.04.2022

Днепровскую воду начали подавать в Крыму для орошения сельхозугодий

Воду из Северо-Крымского канала начали подавать в Крыму для орошения сельхозугодий, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:02

2022-04-29T14:02

2022-04-29T14:02

экономика

украина

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Воду из Северо-Крымского канала начали подавать в Крыму для орошения сельхозугодий, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала на орошение сельхозугодий - запущено дождевальное оборудование", - написал он в своем Telegram-канале.По его данным, всего на данный момент поступили заявки на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель. "Дополнительно предпринимателями подано 27 заявок на получение федеральной субсидии в размере порядка 400 млн рублей для увеличения объемов площадей орошения и закупки систем для мелиорации", - добавил глава республики.По его словам, крымские фермеры в этом году будут получать воду бесплатно, в следующем цена будет не выше 28 копеек за кубометр."До начала водной блокады за поливной период Крым использовал из канала для орошения порядка 700 миллионов кубометров воды. Все эти объемы подачи воды можно возобновить. Для нас это перспектива повышения эффективности сельхозпроизводителей, повышения урожайности. Вода – это жизнь", - подчеркнул Аксенов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.

https://ria.ru/20220415/voda-1783644101.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, россия, республика крым