https://ria.ru/20220429/krushenie-1786211589.html
В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот
В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот - РИА Новости, 29.04.2022
В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот
Воронежский пилот погиб в результате столкновения двух вертолетов, которое произошло в четверг в Саратовской области, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:32
2022-04-29T17:32
2022-04-29T17:32
происшествия
саратов
саратовская область
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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Воронежский пилот погиб в результате столкновения двух вертолетов, которое произошло в четверг в Саратовской области, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."После вчерашнего столкновения двух учебных вертолетов в Саратовской области выяснилось, что погибшим пилотом, к сожалению, оказался наш 20-летний земляк Артём Бабкин. Он был отважный парень, поэтому и выбрал профессию для настоящих мужчин", - написал Гусев в Telegram-канале .Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воронежского пилота.Как сообщал накануне Центральный военный округ, в результате сближения двух вертолётов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб членов экипажа. Впоследствии в ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего, рассказал утром РИА Новости представитель экстренных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/saratov-1786094921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/saratov-1785980483.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область
В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот
В столкновении двух учебных вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот