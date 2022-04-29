https://ria.ru/20220429/krushenie-1786211589.html

В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот

В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот - РИА Новости, 29.04.2022

В столкновении двух вертолетов под Саратовом погиб воронежский пилот

Воронежский пилот погиб в результате столкновения двух вертолетов, которое произошло в четверг в Саратовской области, сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:32

2022-04-29T17:32

2022-04-29T17:32

происшествия

саратов

саратовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786021399_0:139:2673:1643_1920x0_80_0_0_bf8657ce079bb0ee102e669db8826a48.jpg

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Воронежский пилот погиб в результате столкновения двух вертолетов, которое произошло в четверг в Саратовской области, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."После вчерашнего столкновения двух учебных вертолетов в Саратовской области выяснилось, что погибшим пилотом, к сожалению, оказался наш 20-летний земляк Артём Бабкин. Он был отважный парень, поэтому и выбрал профессию для настоящих мужчин", - написал Гусев в Telegram-канале .Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего воронежского пилота.Как сообщал накануне Центральный военный округ, в результате сближения двух вертолётов во время учебно-тренировочного полета и последовавшей жёсткой посадки одной из машин под Саратовом погиб членов экипажа. Впоследствии в ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего, рассказал утром РИА Новости представитель экстренных служб.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/saratov-1786094921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/saratov-1785980483.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, саратовская область