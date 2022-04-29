ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина
Набиуллина: Центробанк при необходимости скорректирует применение базельских стандартов
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет такая необходимость, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас посмотрим, как у нас развивается ситуация, какие риски для банковской системы вышли на первый план, какие, наоборот, может, отошли. Будем, исходя из наших собственных задач, корректировать, если нужно будет, применение базельских стандартов", - сообщила Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что базельские стандарты - как по достаточности капитала, так и по разным другим нормативам - исходят из вполне разумных вещей, связанных с банковской деятельностью как таковой. "Конечно, сказать, что мы будем изобретать здесь велосипед и что все это отменим, ни в коем случае нельзя. Будем смотреть, как в новых условиях их откорректировать, еще раз – в зависимости от ситуации", - заметила глава ЦБ.
Набиуллина напомнила, что регулятор всегда внедрял базельские стандарты "достаточно гибко, исходя из того, что нужно российской банковской системе", заметив также, что "многие риски банковской системы в России схожи с тем, что есть в мире, и управление этими рисками тоже очень схоже".