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ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина
ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина
ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:38
2022-04-29T16:38
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет такая необходимость, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас посмотрим, как у нас развивается ситуация, какие риски для банковской системы вышли на первый план, какие, наоборот, может, отошли. Будем, исходя из наших собственных задач, корректировать, если нужно будет, применение базельских стандартов", - сообщила Набиуллина.При этом она подчеркнула, что базельские стандарты - как по достаточности капитала, так и по разным другим нормативам - исходят из вполне разумных вещей, связанных с банковской деятельностью как таковой. "Конечно, сказать, что мы будем изобретать здесь велосипед и что все это отменим, ни в коем случае нельзя. Будем смотреть, как в новых условиях их откорректировать, еще раз – в зависимости от ситуации", - заметила глава ЦБ.Набиуллина напомнила, что регулятор всегда внедрял базельские стандарты "достаточно гибко, исходя из того, что нужно российской банковской системе", заметив также, что "многие риски банковской системы в России схожи с тем, что есть в мире, и управление этими рисками тоже очень схоже".
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:38 29.04.2022
 
ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина

Набиуллина: Центробанк при необходимости скорректирует применение базельских стандартов

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет такая необходимость, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас посмотрим, как у нас развивается ситуация, какие риски для банковской системы вышли на первый план, какие, наоборот, может, отошли. Будем, исходя из наших собственных задач, корректировать, если нужно будет, применение базельских стандартов", - сообщила Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что базельские стандарты - как по достаточности капитала, так и по разным другим нормативам - исходят из вполне разумных вещей, связанных с банковской деятельностью как таковой. "Конечно, сказать, что мы будем изобретать здесь велосипед и что все это отменим, ни в коем случае нельзя. Будем смотреть, как в новых условиях их откорректировать, еще раз – в зависимости от ситуации", - заметила глава ЦБ.
Набиуллина напомнила, что регулятор всегда внедрял базельские стандарты "достаточно гибко, исходя из того, что нужно российской банковской системе", заметив также, что "многие риски банковской системы в России схожи с тем, что есть в мире, и управление этими рисками тоже очень схоже".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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