https://ria.ru/20220429/korrektirovka-1786194558.html

ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина

ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ при необходимости скорректирует применение "Базеля", заявила Набиуллина

ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:38

2022-04-29T16:38

2022-04-29T16:38

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296187_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b985fff6e0c34417dc6bea15921c54b7.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ЦБ РФ всегда внедрял базельские стандарты в зависимости от нужд банковской системы, но в текущих условиях будет корректировать это регулирование, если возникнет такая необходимость, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас посмотрим, как у нас развивается ситуация, какие риски для банковской системы вышли на первый план, какие, наоборот, может, отошли. Будем, исходя из наших собственных задач, корректировать, если нужно будет, применение базельских стандартов", - сообщила Набиуллина.При этом она подчеркнула, что базельские стандарты - как по достаточности капитала, так и по разным другим нормативам - исходят из вполне разумных вещей, связанных с банковской деятельностью как таковой. "Конечно, сказать, что мы будем изобретать здесь велосипед и что все это отменим, ни в коем случае нельзя. Будем смотреть, как в новых условиях их откорректировать, еще раз – в зависимости от ситуации", - заметила глава ЦБ.Набиуллина напомнила, что регулятор всегда внедрял базельские стандарты "достаточно гибко, исходя из того, что нужно российской банковской системе", заметив также, что "многие риски банковской системы в России схожи с тем, что есть в мире, и управление этими рисками тоже очень схоже".

https://ria.ru/20220429/kurs-1786175146.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина