https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html

Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь

Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь - РИА Новости, 29.04.2022

Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь

Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:43

2022-04-29T15:43

2022-04-29T15:43

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения.По решению Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, в период с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет действовать временная нулевая ставка ввозных таможенных пошлин в отношении коксующегося угля и еще шести видов угольной продукции.В Китае ставки ввозных таможенных пошлин в отношении различных видов угольной продукции при режиме наибольшего благоприятствования ныне колеблются от трех до шести процентов.

https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай