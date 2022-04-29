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Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь - РИА Новости, 29.04.2022
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Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь
Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь - РИА Новости, 29.04.2022
Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь
Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:43
2022-04-29T15:43
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения.По решению Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, в период с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет действовать временная нулевая ставка ввозных таможенных пошлин в отношении коксующегося угля и еще шести видов угольной продукции.В Китае ставки ввозных таможенных пошлин в отношении различных видов угольной продукции при режиме наибольшего благоприятствования ныне колеблются от трех до шести процентов.
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китай
15:43 29.04.2022
 

Китай введет временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь

© AFP 2022 / STRУголь в Цзюцзяне, провинции Цзянси КНР
Уголь в Цзюцзяне, провинции Цзянси КНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения.
По решению Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, в период с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет действовать временная нулевая ставка ввозных таможенных пошлин в отношении коксующегося угля и еще шести видов угольной продукции.
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:53Россия-Китай: Главное
Тюменская область и провинция Хэйлунцзян договорились о сотрудничестве
В Китае ставки ввозных таможенных пошлин в отношении различных видов угольной продукции при режиме наибольшего благоприятствования ныне колеблются от трех до шести процентов.
 
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