https://ria.ru/20220429/kirkorov-1786097728.html

Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти

Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти - РИА Новости, 29.04.2022

Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти

Филипп Киркоров записал песню "Хобби" в дуэте с Анной Асти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:56

2022-04-29T11:56

2022-04-29T11:56

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров записал песню "Хобби" в дуэте с Анной Асти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Филипп Киркоров 30 апреля отметит 55-летие.Автор текста — Дима Лорен. Он же работал над "Грустным дэнсом". Лирические герои — двое друзей. Старший из них дает совет, как пережить трудную ситуацию девушке, которую возлюбленный не воспринимает всерьез. "Ты его хобби.Он опять динамит.Снова жжешь нервы.Если так, что же.Лучше быть полной стервой,Чем дать себя уничтожить", — поет Киркоров. Асти — бывшая солистка Artik&Asti. Из коллектива она ушла полгода назад и очень переживала, что больше никому не нужна. По словам девушки, справиться с эмоциями в то время ей помог Филипп. "Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: "Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо", — рассказала Асти в интервью "СтарХиту". Трек "Хобби" доступен на цифровых площадках.

https://ria.ru/20220428/jazz-1786010039.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, филипп киркоров, знаменитости