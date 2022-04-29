Рейтинг@Mail.ru
Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/kirkorov-1786097728.html
Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти
Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти - РИА Новости, 29.04.2022
Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти
Филипп Киркоров записал песню "Хобби" в дуэте с Анной Асти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:56
2022-04-29T11:56
культура
новости культуры
музыка
филипп киркоров
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785769148_110:469:2918:2048_1920x0_80_0_0_f331f1b6d155e8f593e63b16a6f83708.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров записал песню "Хобби" в дуэте с Анной Асти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Филипп Киркоров 30 апреля отметит 55-летие.Автор текста — Дима Лорен. Он же работал над "Грустным дэнсом". Лирические герои — двое друзей. Старший из них дает совет, как пережить трудную ситуацию девушке, которую возлюбленный не воспринимает всерьез. "Ты его хобби.Он опять динамит.Снова жжешь нервы.Если так, что же.Лучше быть полной стервой,Чем дать себя уничтожить", — поет Киркоров. Асти — бывшая солистка Artik&amp;Asti. Из коллектива она ушла полгода назад и очень переживала, что больше никому не нужна. По словам девушки, справиться с эмоциями в то время ей помог Филипп. "Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: "Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо", — рассказала Асти в интервью "СтарХиту". Трек "Хобби" доступен на цифровых площадках.
https://ria.ru/20220428/jazz-1786010039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785769148_276:215:2720:2048_1920x0_80_0_0_85897b516c69b3220631a4212b37f729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, филипп киркоров, знаменитости
11:56 29.04.2022
 
Филипп Киркоров накануне юбилея записал песню с Анной Асти

Филипп Киркоров записал песню с Анной Асти накануне своего 55-летия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае
Певец Филипп Киркоров выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров записал песню "Хобби" в дуэте с Анной Асти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Накануне моего юбилея главный подарок — мое новое "Хобби" вместе с Асти", — написал король эстрады.
Филипп Киркоров 30 апреля отметит 55-летие.
Автор текста — Дима Лорен. Он же работал над "Грустным дэнсом". Лирические герои — двое друзей. Старший из них дает совет, как пережить трудную ситуацию девушке, которую возлюбленный не воспринимает всерьез.
"Ты его хобби.
Он опять динамит.
Снова жжешь нервы.
Если так, что же.
Лучше быть полной стервой,
Чем дать себя уничтожить", — поет Киркоров.
Асти — бывшая солистка Artik&Asti. Из коллектива она ушла полгода назад и очень переживала, что больше никому не нужна. По словам девушки, справиться с эмоциями в то время ей помог Филипп.
"Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: "Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо", — рассказала Асти в интервью "СтарХиту".
Трек "Хобби" доступен на цифровых площадках.
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 18:35Культура
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров
 
КультураНовости культурыМузыкаФилипп КиркоровЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала