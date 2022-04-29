https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

Жемчужины Киргизии. Что посмотреть в Бишкеке и окрестностях

Жемчужины Киргизии. Что посмотреть в Бишкеке и окрестностях - РИА Новости, 29.04.2022

Жемчужины Киргизии. Что посмотреть в Бишкеке и окрестностях

Туристы называют Киргизию горным раем. Тут за пару дней можно увидеть альпийские луга, заснеженные вершины, бескрайние равнины и живописные каньоны. Заслуживает РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:00

2022-04-29T08:00

2022-04-29T12:39

туризм

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бишкек

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы называют Киргизию горным раем. Тут за пару дней можно увидеть альпийские луга, заснеженные вершины, бескрайние равнины и живописные каньоны. Заслуживает внимания и Бишкек — там сохранилась архитектура советского периода. Как провести время в столице республики и что посмотреть в окрестностях — в материале РИА Новости.Город у подножия горы"Бишкек — типичный постсоветский город. Застройка сталинских времен, широкие проспекты, много парков, скверов, аллей. На все достопримечательности хватит несколько часов", — говорит гид Заман Абдылдаев.Киргизская столица находится у подножия горного хребта Внутреннего Тянь-Шаня. По легенде, беременная жена богатыря потеряла бишкек — мутовку, которой взбивают кумыс. Пока искала — родила мальчика. Так его и назвала: Бишкек. Он был отважным и сильным воином. На месте его захоронения и основали город, который 29 апреля отмечает 144-летие.Основные достопримечательности — в центре. На главной площади Ала-Тоо очень красивые клумбы, фонтаны, памятник Манасу Великодушному — герою местного эпоса. С высоты птичьего полета видно, как лужайки и фонтаны складываются в национальный орнамент.Здесь же два музея. В историческом — оружие и утварь бронзового века, украшения, наскальная живопись, керамика. В Национальном музее изобразительных искусств — живопись, графика, скульптура, традиционные вышивка, изделия из войлока, узорное ткачество, тиснение по коже, ювелирные украшения.Тур по городуНа проспекте Эркиндик (Свободы) — аллеи серебристых старых тополей. Весной вокруг — зелень, цветы, приятная прохлада под кронами. "В жару очень чувствуется разница температур на бульваре и соседних улицах", — отмечает гид Ольга Самандасюк.Неподалеку — парк имени Панфилова. С колеса обозрения получаются эффектные панорамные снимки города и окрестных вершин. Напротив главного входа — Старая площадь, в советское время там проходили праздничные демонстрации. Тут самое старое здание, 1912 года, — дом бывшего городского главы Ильи Терентьева.Дубовый парк, которому более 130 лет, — еще одно место для прогулок в центре столицы. Обратите внимание на необычный фонтан "12 чаш" и Музей скульптур под открытым небом. Местные мастера изготовили более 200 фигур из камня и металла.Рядом — галерея Эркиндик, местный Арбат. "Художники показывают свои работы, их можно купить", — объясняет гид Айдана Камчыбек Кызы.За восточным колоритом отправляйтесь на Ошский базар: фрукты, лепешки из тандыра, пестрая традиционная одежда, мед, специи. Поднимитесь на гору Боз-Пельдек (1395 метров) на юго-западе города. На вершине — флаг республики, который видно отовсюду. Внизу — прекрасная панорама. Некоторые туристы предпочитают пеший маршрут, но можно воспользоваться такси.Заповедная природаВсего в получасе езды от Бишкека — нацпарк "Ала-Арча". Там нетронутая природа, пейзажи Швейцарских Альп, березовые рощи, еловые леса, ледники, родники.В 45 километрах, в верховьях реки Аламедин, — ущелье Чункурчак. Очень живописное, с извилистым серпантином, лугами и красными скалами. "Зимой действует горнолыжная база, круглогодично открыт ресторан местной кухни", — говорит гид Дмитрий Усольцев.Самая известная достопримечательность республики — озеро Иссык-Куль, в переводе "горячее". Это 400 километров от столицы, 1608 метров над уровнем моря. "Не замерзает. На его берегах разные перелетные птицы пережидают холода. А летом вода прогревается до 24 градусов", — рассказывает Ольга Самандасюк.Вокруг много живописных ущелий — например, Семеновское и Григорьевское (киргизы называют их Чон-Ак-Суу и Кырчын). Это на северном берегу, где туристическая инфраструктура хорошо развита. Там приятно гулять, наслаждаясь пейзажами.На южном берегу отелей и гостевых домов меньше, зато больше природных достопримечательностей и диких пляжей, уточняет Ольга Самандасюк. Посетите ущелье Барскаун, водопады Слезы Барса и Чаша Манаса. В каньоне Сказка полюбуйтесь фантастическими разноцветными холмами и скульптурами, созданными природой.Также на южном берегу есть этногородки: можно переночевать в юрте — традиционном жилище кочевников, попробовать блюда местной кухни, стать участником охоты с беркутом.В 300 километрах от Бишкека на высоте трех тысяч метров среди лугов — пресное озеро Сон-Куль. Чтобы добраться туда, нужно преодолеть четыре перевала. "Купаться не рекомендую — вода холодная, — предупреждает Ольга Самандасюк. — Зато там эдельвейсы и конные прогулки".Тут тоже есть юрты, а вот дорог и интернета нет, добавляет Заман Абдылдаев.Мясо с мясом"Мясо с мясом, посыпанное мясом, — основное блюдо киргизской кухни", — шутит Ольга Самандасюк. Кочевники не занимались земледелием, отсюда и кулинарная специфика.Традиционное блюдо — бешбармак, мелко рубленное мясо с лапшой и луком. Название переводится как "пять пальцев": его принято есть руками, объясняет Заман Абдылдаев. В местном плове мяса больше, а специй меньше. Еще киргизы часто готовят лагман — лапшу с обжаренными, а затем тушеными овощами и мясом. Он бывает жареный, острый, с бульоном, перечисляет гид.Ольга Самандасюк рекомендует попробовать куурдак — жаренное в казане мясо с луком и картофелем и шорпо — мясной бульон с крупно нарезанными картофелем, морковью, помидорами. По особым случаям готовят таш-мангал — пласты опять же мяса, жаренные на камнях. И в каждом заведении вам предложат шашлык из говядины и баранины. Вкусно будет везде.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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