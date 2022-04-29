https://ria.ru/20220429/khersontsy-1786248418.html

Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы

Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы - РИА Новости, 29.04.2022

Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы

В военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы, представителей РФ там нет, заявил глава администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:56

2022-04-29T19:56

2022-04-29T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

украина

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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. В военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы, представителей РФ там нет, заявил глава администрации Владимир Сальдо."Мне неизвестны факты, и мне никто не предлагал никаких представителей из Российской Федерации или еще из каких-нибудь регионов. Все эти люди, всех этих людей мы подбираем сами, приглашаем на собеседование", - сказал он.По словам Сальдо, "это все представители местные, то есть это херсонские или Херсонская область".Он отметил, что "если кто-то приедет, например, банкиры, конечно, если у них есть знания, то пусть себе организовывают банки, работают и в банках, и в любое время могут работать специалисты из разных стран, из разных регионов, на здоровье"."Но все функционеры, которые работают именно в военно-гражданских администрациях, на сегодняшний день это только херсонские (жители - ред.)", - отметил Сальдо.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220429/kherson-1786223261.html

херсонская область

украина

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херсонская область , украина