https://ria.ru/20220429/khersontsy-1786248418.html
Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы
Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы - РИА Новости, 29.04.2022
Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы
В военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы, представителей РФ там нет, заявил глава администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:56
2022-04-29T19:56
2022-04-29T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. В военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы, представителей РФ там нет, заявил глава администрации Владимир Сальдо."Мне неизвестны факты, и мне никто не предлагал никаких представителей из Российской Федерации или еще из каких-нибудь регионов. Все эти люди, всех этих людей мы подбираем сами, приглашаем на собеседование", - сказал он.По словам Сальдо, "это все представители местные, то есть это херсонские или Херсонская область".Он отметил, что "если кто-то приедет, например, банкиры, конечно, если у них есть знания, то пусть себе организовывают банки, работают и в банках, и в любое время могут работать специалисты из разных стран, из разных регионов, на здоровье"."Но все функционеры, которые работают именно в военно-гражданских администрациях, на сегодняшний день это только херсонские (жители - ред.)", - отметил Сальдо.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220429/kherson-1786223261.html
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херсонская область , украина
Сальдо: в администрациях Херсонской области работают херсонцы
Сальдо: в военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы
ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. В военно-гражданских администрациях Херсонской области работают только херсонцы, представителей РФ там нет, заявил глава администрации Владимир Сальдо.
"Мне неизвестны факты, и мне никто не предлагал никаких представителей из Российской Федерации или еще из каких-нибудь регионов. Все эти люди, всех этих людей мы подбираем сами, приглашаем на собеседование", - сказал он.
По словам Сальдо, "это все представители местные, то есть это херсонские или Херсонская область".
Он отметил, что "если кто-то приедет, например, банкиры, конечно, если у них есть знания, то пусть себе организовывают банки, работают и в банках, и в любое время могут работать специалисты из разных стран, из разных регионов, на здоровье".
"Но все функционеры, которые работают именно в военно-гражданских администрациях, на сегодняшний день это только херсонские (жители - ред.)", - отметил Сальдо.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины
взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.