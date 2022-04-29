https://ria.ru/20220429/kherson-1786223261.html

СБУ заподозрила нового губернатора Херсонской области в госизмене

СБУ заподозрила нового губернатора Херсонской области в госизмене - РИА Новости, 29.04.2022

СБУ заподозрила нового губернатора Херсонской области в госизмене

Служба безопасности Украины заявила, что подозревает в госизмене новых губернатора и мэра Херсона, перешедшего под контроль Вооруженных сил РФ, им грозит вплоть РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:09

2022-04-29T18:09

2022-04-29T18:09

обострение ситуации в днр и лнр

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херсонская область

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что подозревает в госизмене новых губернатора и мэра Херсона, перешедшего под контроль Вооруженных сил РФ, им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы."За содеянное обоим фигурантам в рамках уголовного производства по части 2 статьи 111 ККУ ("государственная измена") при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры объявлено о подозрении в измене. Предателям грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится на странице в соцсетях управления СБУ в Херсонской области.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/kherson-1786217576.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр