12:24 29.04.2022 (обновлено: 14:49 29.04.2022)
Rebelión назвал главного спонсора кризиса на Украине
Rebelión: глобальный капитал оказался главным спонсором кризиса на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Транснациональный капитал получил гигантскую прибыль из-за украинского кризиса, поэтому будет подталкивать страну к еще большей эскалации конфликта, пишет автор портала Rebelión Уильям И. Робинсон, заслуженный профессор социологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США).
По его словам, неспокойная обстановка в Восточной Европе буквально узаконила непомерное раздувание мировых военных бюджетов и озолотила производителей оружия.
"Акции военных и охранных компаний взлетели. За первые две недели конфликта бумаги Raytheon выросли на восемь процентов, General Dynamics — на 12, Lockheed Martin — на 18, Northrop Grumman — на 22 процента. Между тем акции военных компаний в Европе, Индии и других странах испытали аналогичный рост на ожиданиях экспоненциального увеличения глобальных военных расходов. По словам консультанта компаний Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, для военной промышленности вернулись счастливые дни", — пояснил Робинсон.
Эксперт напомнил, что еще в 2019 году корпорация RAND (исследовательский и консультационный центр Пентагона) ставила целью использование уязвимости и опасений Москвы для давления на ее армию и экономику и подрыва престижа режима внутри страны и за рубежом. Сделать это планировали путем приближения НАТО к российским границам.
"Предлагаемые нами меры не будут иметь основной целью оборону или сдерживание, они скорее задуманы как элементы кампании, призванной вывести противника из равновесия, вынуждая Россию конкурировать в районах или регионах, где Америка обладает конкурентным преимуществом и заставляет Россию чрезмерно расширяться в военном и экономическом плане", — процитировал заявление корпорации Робинсон.
Он связал западную реакцию на события на Украине не только с желанием транснациональных корпораций обогатиться, но и попытками властей отвлечь население от серьезных внутренних проблем, главная из которых — рост неравенства.
"Глобальный капитализм выходит из пандемии коронавируса с еще большим неравенством, большим авторитаризмом, большей милитаризацией и большим гражданским и политическим конфликтом. В Соединенных Штатах усиливается классовая борьба, с волной забастовок в Amazon, Starbucks и других секторах экономики. Нынешняя инфляционная спираль и эскалация классовой борьбы в Соединенных Штатах и во всем мире подчеркивают неспособность доминирующих групп справиться с нарастающим кризисом", — считает автор.
При этом Робинсон уверен, что усилия по отвлечению внимания западных обывателей на события на Украине только дополнительно дестабилизируют идею капиталистического общества.
"Продление украинского кризиса и непрерывная эскалация глобального народного восстания вызовут все более радикальную реконфигурацию глобальных геополитических раскладов под барабанный бой нарастающей турбулентности в мировой экономике, что будет способствовать новым политическим потрясениям и насильственным конфликтам, делая глобальный капитализм все более нестабильным", — заключил обозреватель.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".