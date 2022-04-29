https://ria.ru/20220429/kampaniya-1786220559.html

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia - РИА Новости, 29.04.2022

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало Нового" признана лучшей в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:02

2022-04-29T18:02

2022-04-29T18:02

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало Нового" признана лучшей в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Effie — престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах и включает в себя более 60 номинаций в одной основной и семи специальных категориях."Кампания "Начало Нового" — это идеологическая основа 800-летия, которая не только объяснила суть масштабного праздника, складывающегося из нескольких самостоятельных программ, но и информировала о тех преобразованиях, которые происходили в Нижнем Новгороде в 2021 году. Кампания включала такие сферы, как городская среда и событийная программа, туризм и культура, благотворительность и волонтерство", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие стало стимулом для запуска целого ряда позитивных перемен."Юбилей Нижнего Новгорода позволил изменить к лучшему городскую среду и насытить год яркими, интересными событиями. Мы получили огромное количество положительных отзывов, тысячи людей открыли для себя Нижний и полюбили его, у нас появилось много новых друзей. Заряд юбилейного года обязательного будет продолжен. Ещё раз благодарю команду, которая работала над праздничной программой. Эта награда абсолютно заслужена", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20220427/forum-1785816874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, общество