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Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia - РИА Новости, 29.04.2022
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Нижегородская область
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Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia
Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia - РИА Новости, 29.04.2022
Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia
Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало Нового" признана лучшей в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:02
2022-04-29T18:02
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало Нового" признана лучшей в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Effie — престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах и включает в себя более 60 номинаций в одной основной и семи специальных категориях."Кампания "Начало Нового" — это идеологическая основа 800-летия, которая не только объяснила суть масштабного праздника, складывающегося из нескольких самостоятельных программ, но и информировала о тех преобразованиях, которые происходили в Нижнем Новгороде в 2021 году. Кампания включала такие сферы, как городская среда и событийная программа, туризм и культура, благотворительность и волонтерство", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие стало стимулом для запуска целого ряда позитивных перемен."Юбилей Нижнего Новгорода позволил изменить к лучшему городскую среду и насытить год яркими, интересными событиями. Мы получили огромное количество положительных отзывов, тысячи людей открыли для себя Нижний и полюбили его, у нас появилось много новых друзей. Заряд юбилейного года обязательного будет продолжен. Ещё раз благодарю команду, которая работала над праздничной программой. Эта награда абсолютно заслужена", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, общество
18:02 29.04.2022
 

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкВид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Кампания 800-летия Нижнего Новгорода "Начало Нового" признана лучшей в номинации "Государственные организации и программы" премии Effie Awards Russia 2022, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Effie — престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах и включает в себя более 60 номинаций в одной основной и семи специальных категориях.
"Кампания "Начало Нового" — это идеологическая основа 800-летия, которая не только объяснила суть масштабного праздника, складывающегося из нескольких самостоятельных программ, но и информировала о тех преобразованиях, которые происходили в Нижнем Новгороде в 2021 году. Кампания включала такие сферы, как городская среда и событийная программа, туризм и культура, благотворительность и волонтерство", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 800-летие стало стимулом для запуска целого ряда позитивных перемен.
"Юбилей Нижнего Новгорода позволил изменить к лучшему городскую среду и насытить год яркими, интересными событиями. Мы получили огромное количество положительных отзывов, тысячи людей открыли для себя Нижний и полюбили его, у нас появилось много новых друзей. Заряд юбилейного года обязательного будет продолжен. Ещё раз благодарю команду, которая работала над праздничной программой. Эта награда абсолютно заслужена", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинОбщество
 
 
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