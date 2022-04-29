https://ria.ru/20220429/kalibry-1786103904.html

Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине

Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:55

2022-04-29T11:55

2022-04-29T12:34

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черное море

калибр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры.Отмечается, что экипаж дизель-электрической подводной лодки из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр".Подлодка отстрелялась из подводного положения. На опубликованных российским военным ведомством кадрах видно, как из водной глади улетают две ракеты.

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

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Пуск ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота МО РФ опубликовало видео пусков ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры Украины 2022-04-29T11:55 true PT0M24S

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, калибр