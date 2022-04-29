https://ria.ru/20220429/kalibry-1786103904.html
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:55
2022-04-29T11:55
2022-04-29T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
калибр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры.Отмечается, что экипаж дизель-электрической подводной лодки из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр".Подлодка отстрелялась из подводного положения. На опубликованных российским военным ведомством кадрах видно, как из водной глади улетают две ракеты.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пуск ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота
МО РФ опубликовало видео пусков ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры Украины
2022-04-29T11:55
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, калибр
11:55 29.04.2022 (обновлено: 12:34 29.04.2022)
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
Минобороны показало видео пуска "Калибров" с подлодки ЧФ по военным объектам на Украине