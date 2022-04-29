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Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/kalibry-1786103904.html
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:55
2022-04-29T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
калибр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры.Отмечается, что экипаж дизель-электрической подводной лодки из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр".Подлодка отстрелялась из подводного положения. На опубликованных российским военным ведомством кадрах видно, как из водной глади улетают две ракеты.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
украина
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Пуск ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота
МО РФ опубликовало видео пусков ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры Украины
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353
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, калибр
11:55 29.04.2022 (обновлено: 12:34 29.04.2022)
 
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине

Минобороны показало видео пуска "Калибров" с подлодки ЧФ по военным объектам на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет "Калибр" с подводной лодки Черноморского флота по объектам украинской военной инфраструктуры.
Отмечается, что экипаж дизель-электрической подводной лодки из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр".
Подлодка отстрелялась из подводного положения. На опубликованных российским военным ведомством кадрах видно, как из водной глади улетают две ракеты.
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореКалибр
 
 
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