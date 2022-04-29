Глава Чечни рассказал, какой лидер нужен Украине
Глава Чечни Кадыров рассказал, какого лидера не хватает Украине
Ахмат Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ахмат Кадыров спас Чечню от полного уничтожения, именно такого лидера сейчас не хватает Украине, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"От полного уничтожения нас сумел спасти только сильный и дальновидный лидер - первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука. Именно такого лидера сейчас не хватает Украине", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Описывая ситуацию, при которой Чечня находилась на грани "полного уничтожения", он упомянул начало 1990-х, "тотальный хаос", "разруху", "засилье международных террористов" и "катастрофические человеческие жертвы". Глава Чечни выразил надежду, что "украинцы все же одумаются и вернут контроль над государством в свои руки". В противном случае, по словам Кадырова, эту миссию выполнит президент России.
"Если кто-то думает, что Россия ведет враждебную политику против независимости Украины, то он здорово ошибается. Это государство потеряло свою суверенность еще в 2014 году, когда западные и европейские институты захватили власть в этой стране и передали ее в руки своих ставленников", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.