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В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане
В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане - РИА Новости, 29.04.2022
В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане
В Риме два туристов из Нидерландов заплатили по 450 евро каждый в качестве штрафа за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T05:14
2022-04-29T05:14
туризм
туризм
новости - туризм
рим
италия
туристы
нидерланды
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Риме два туристов из Нидерландов заплатили по 450 евро каждый в качестве штрафа за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome.После прибытия полицейских нарушители попытались скрыться в толпе, но им это не удалось.Путешественникам пришлось внести в городскую казну почти тысячу евро. Кроме того, им в ближайшее время нельзя приближаться к памятнику.Гостей Вечного города не в первый раз штрафуют за нарушение правил. Например, в фонтане Треви запрещено не только купаться, но и забираться на фигуры или позволять домашним животным пить из него. Также отдыхающим нельзя есть, сидя на бортике достопримечательности.
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туризм, новости - туризм, рим, италия, туристы, нидерланды
05:14 29.04.2022
 
В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане

В Риме почти на тысячу евро оштрафовали двух туристов, искупавшихся в фонтане Треви

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСтолица Италии – Рим. Фонтан Треви.
Столица Италии – Рим. Фонтан Треви. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Риме два туристов из Нидерландов заплатили по 450 евро каждый в качестве штрафа за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome.
После прибытия полицейских нарушители попытались скрыться в толпе, но им это не удалось.
Путешественникам пришлось внести в городскую казну почти тысячу евро. Кроме того, им в ближайшее время нельзя приближаться к памятнику.
Гостей Вечного города не в первый раз штрафуют за нарушение правил. Например, в фонтане Треви запрещено не только купаться, но и забираться на фигуры или позволять домашним животным пить из него. Также отдыхающим нельзя есть, сидя на бортике достопримечательности.
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