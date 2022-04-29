https://ria.ru/20220429/italiya-1786011811.html

В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане

В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане - РИА Новости, 29.04.2022

В Италии оштрафовали туристов, искупавшихся в знаменитом фонтане

В Риме два туристов из Нидерландов заплатили по 450 евро каждый в качестве штрафа за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:14

2022-04-29T05:14

2022-04-29T05:14

туризм

туризм

новости - туризм

рим

италия

туристы

нидерланды

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Риме два туристов из Нидерландов заплатили по 450 евро каждый в качестве штрафа за купание в фонтане Треви, сообщает Wanted in Rome.После прибытия полицейских нарушители попытались скрыться в толпе, но им это не удалось.Путешественникам пришлось внести в городскую казну почти тысячу евро. Кроме того, им в ближайшее время нельзя приближаться к памятнику.Гостей Вечного города не в первый раз штрафуют за нарушение правил. Например, в фонтане Треви запрещено не только купаться, но и забираться на фигуры или позволять домашним животным пить из него. Также отдыхающим нельзя есть, сидя на бортике достопримечательности.

https://ria.ru/20220209/dostoprimechatelnosti-1771717947.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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