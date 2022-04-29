https://ria.ru/20220429/investory-1786119952.html

Инвесторы из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

Инвесторы из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем - РИА Новости, 29.04.2022

Инвесторы из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем

Встреча инвесторов из Китая и представителей власти и бизнеса Красноярского каря состоялась в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:54

2022-04-29T13:54

2022-04-29T13:54

россия-китай: главное

китай

красноярский край

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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча инвесторов из Китая и представителей власти и бизнеса Красноярского каря состоялась в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве России в Москве, пишет портал 24rus.ru.Участие в ней приняли глава представительства Китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" в Москве Чжао Цинхуа, заместитель директора Китайского делового центра Хуамин Мэн Синь и заместитель генерального директора ООО "Хуамин Интернэшнл" Ли Нань.С российской стороны во встрече приняли участие внештатный советник Губернатора Красноярского края Андрей Вольф, руководитель красноярского отделения организации "Деловая Россия" Антон Жеребцов и руководитель московского офиса Корпорации развития Енисейской Сибири Никита Александров.В ходе встречи стороны отметили важность наращивания сотрудничества между Красноярским краем и Китайской Народной Республикой, а также определили основные позиции для экспорта в Китай, среди которых пиломатериалы, уголь, рапс, товары сельского хозяйства. Кроме того, участники встречи обсудили развитие сотрудничества в области туризма между двумя странами.Также в рамках мероприятия участники встречи договорились о проведении в 2022 году совместного мероприятия на базе Китайского делового центра в Москве с целью презентации экономических, инвестиционных и торговых возможностей Красноярского края заинтересованным китайским компаниям.

https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html

китай

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, красноярский край