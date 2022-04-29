Инвесторы из Китая заинтересованы в сотрудничестве с Красноярским краем
© Фото : Корпорация развития Енисейской СибириВстреча инвесторов из Китая и представителей власти и бизнеса Красноярского края
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Встреча инвесторов из Китая и представителей власти и бизнеса Красноярского каря состоялась в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве России в Москве, пишет портал 24rus.ru.
Участие в ней приняли глава представительства Китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" в Москве Чжао Цинхуа, заместитель директора Китайского делового центра Хуамин Мэн Синь и заместитель генерального директора ООО "Хуамин Интернэшнл" Ли Нань.
С российской стороны во встрече приняли участие внештатный советник Губернатора Красноярского края Андрей Вольф, руководитель красноярского отделения организации "Деловая Россия" Антон Жеребцов и руководитель московского офиса Корпорации развития Енисейской Сибири Никита Александров.
В ходе встречи стороны отметили важность наращивания сотрудничества между Красноярским краем и Китайской Народной Республикой, а также определили основные позиции для экспорта в Китай, среди которых пиломатериалы, уголь, рапс, товары сельского хозяйства. Кроме того, участники встречи обсудили развитие сотрудничества в области туризма между двумя странами.
Также в рамках мероприятия участники встречи договорились о проведении в 2022 году совместного мероприятия на базе Китайского делового центра в Москве с целью презентации экономических, инвестиционных и торговых возможностей Красноярского края заинтересованным китайским компаниям.