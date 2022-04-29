https://ria.ru/20220429/inoagenty-1786204637.html
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.04.2022
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:12
2022-04-29T17:12
2022-04-29T17:18
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в сообщении.Ранее Минюст только включал в реестр СМИ и физлиц, которые выполняли функции иностранного агента. Исключение из списка происходит впервые.Согласно данным реестра, Любарев и Кузьмина были включены в перечень 29 сентября 2021 года.Любарев является политологом, Кузьмина – правозащитница, координатор ассоциации "Голос".На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 148 СМИ и граждан.
https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
17:12 29.04.2022 (обновлено: 17:18 29.04.2022)
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек — Любарева и Кузьмину
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается
на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Ранее Минюст только включал в реестр СМИ и физлиц, которые выполняли функции иностранного агента. Исключение из списка происходит впервые.
Согласно данным реестра, Любарев и Кузьмина были включены в перечень 29 сентября 2021 года.
Любарев является политологом, Кузьмина – правозащитница, координатор ассоциации "Голос".
На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 148 СМИ и граждан.