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Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.04.2022
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Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.04.2022
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:12
2022-04-29T17:18
общество
россия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в сообщении.Ранее Минюст только включал в реестр СМИ и физлиц, которые выполняли функции иностранного агента. Исключение из списка происходит впервые.Согласно данным реестра, Любарев и Кузьмина были включены в перечень 29 сентября 2021 года.Любарев является политологом, Кузьмина – правозащитница, координатор ассоциации "Голос".На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 148 СМИ и граждан.
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
17:12 29.04.2022 (обновлено: 17:18 29.04.2022)
 
Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек — Любарева и Кузьмину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна. Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Ранее Минюст только включал в реестр СМИ и физлиц, которые выполняли функции иностранного агента. Исключение из списка происходит впервые.
Согласно данным реестра, Любарев и Кузьмина были включены в перечень 29 сентября 2021 года.
Любарев является политологом, Кузьмина – правозащитница, координатор ассоциации "Голос".
На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 148 СМИ и граждан.
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