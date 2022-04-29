https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165231.html
В Центробанке спрогнозировали снижение темпов роста инфляции в апреле
В Центробанке спрогнозировали снижение темпов роста инфляции в апреле - РИА Новости, 29.04.2022
В Центробанке спрогнозировали снижение темпов роста инфляции в апреле
Максимальные месячные темпы инфляции в РФ были в марте, в апреле они будут ниже, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:22
2022-04-29T15:22
2022-04-29T15:28
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальные месячные темпы инфляции в РФ были в марте, в апреле они будут ниже, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин."Максимальный месячный темп роста цен - он случился в марте. Он был очень большой по всем историческим меркам, по апрелю мы получим заметно более низкую цифру", - сказал он в ходе пресс-конференции.Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых. Большинство аналитиков ожидали снижения только до 15%.
https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
15:22 29.04.2022 (обновлено: 15:28 29.04.2022)
В Центробанке спрогнозировали снижение темпов роста инфляции в апреле
Зампред ЦБ Заботкин: темпы роста инфляции в апреле будут ниже мартовских
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальные месячные темпы инфляции в РФ были в марте, в апреле они будут ниже, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Максимальный месячный темп роста цен - он случился в марте. Он был очень большой по всем историческим меркам, по апрелю мы получим заметно более низкую цифру", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 14% годовых. Большинство аналитиков ожидали снижения только до 15%.