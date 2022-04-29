https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html
Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года
Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года
В ЦБ ожидают пика инфляции в годовом выражении в конце 2022-го, заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:21
2022-04-29T15:21
2022-04-29T17:53
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика
инфляция
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ЦБ ожидают пика инфляции в годовом выражении в конце 2022-го, заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте", — указано в ее заявлении.Понижение ставкиУтром в пятницу совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.Как пояснила Набиуллина, увеличение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.Речи о дефолте нетУ Минфина есть деньги на погашение суверенных облигаций, но проведение платежей зависит от иностранных банков, подчеркнула глава ЦБ на пресс-конференции.Курс рубляГоворя о курсе российской валюты, который упал после начала военной спецоперации на Украине, Набиуллина отметила, что он уже вернулся к уровню середины февраля, а риски для финансовой стабильности снизились. Снижение ВВПВаловый внутренний продукт в этом году снизится на восемь — десять процентов, ожидают в ЦБ. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.Защита валютных резервовНабиуллина сообщила, что Банк России готовит правовые меры защиты замороженных резервов на случай попыток их конфискации.Она подчеркнула, что ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий, но о деталях говорить рано.ЦБ просчитывает последствия отказа от газаВозможный отказ потребителей из ЕС от российского газа приведет к определенным шагам властей, что повлияет и на экономику, и на денежно-кредитную политику, сообщила Набиуллина.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, инфляция
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ЦБ ожидают пика инфляции в годовом выражении в конце 2022-го, заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте", — указано в ее заявлении
.
Понижение ставки
Утром в пятницу совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.
Как пояснила Набиуллина, увеличение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.
"Снижение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не создавая проинфляционных рисков".
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ
Речи о дефолте нет
У Минфина есть деньги на погашение суверенных облигаций, но проведение платежей зависит от иностранных банков, подчеркнула глава ЦБ на пресс-конференции.
"У Министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти. <…> Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно".
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ
Курс рубля
Говоря о курсе российской валюты, который упал после начала военной спецоперации на Украине, Набиуллина отметила, что он уже вернулся к уровню середины февраля, а риски для финансовой стабильности снизились.
"Хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала. И такой задачи у нас нет — искать какой-то компромиссный курс".
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ
Снижение ВВП
Валовый внутренний продукт в этом году снизится на восемь — десять процентов, ожидают в ЦБ. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.
"Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года.
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ
Защита валютных резервов
Набиуллина сообщила, что Банк России готовит правовые меры защиты замороженных резервов на случай попыток их конфискации.
"Есть ли уверенность в том, что нам позволят использовать меры правовой защиты? Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене. И здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену. Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального банка".
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ
Она подчеркнула, что ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий, но о деталях говорить рано.
ЦБ просчитывает последствия отказа от газа
Возможный отказ потребителей из ЕС от российского газа приведет к определенным шагам властей, что повлияет и на экономику, и на денежно-кредитную политику, сообщила Набиуллина.
"Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от <…> всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений. <…> И рисковый сценарий будет просчитан".
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ