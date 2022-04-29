https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html

Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года

Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года - РИА Новости, 29.04.2022

Набиуллина спрогнозировала пик годовой инфляции в конце 2022 года

В ЦБ ожидают пика инфляции в годовом выражении в конце 2022-го, заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:21

2022-04-29T15:21

2022-04-29T17:53

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

экономика

инфляция

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В ЦБ ожидают пика инфляции в годовом выражении в конце 2022-го, заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров."В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте", — указано в ее заявлении.Понижение ставкиУтром в пятницу совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сильнее ожиданий большинства экспертов: с 17 до 14 процентов годовых. Неделями ранее показатель был на рекордном уровне в 20 процентов.Как пояснила Набиуллина, увеличение ставки до этого уровня было антикризисной мерой, но риски для финансовой стабильности перестали нарастать. Это привело к постепенному снижению показателя.Речи о дефолте нетУ Минфина есть деньги на погашение суверенных облигаций, но проведение платежей зависит от иностранных банков, подчеркнула глава ЦБ на пресс-конференции.Курс рубляГоворя о курсе российской валюты, который упал после начала военной спецоперации на Украине, Набиуллина отметила, что он уже вернулся к уровню середины февраля, а риски для финансовой стабильности снизились. Снижение ВВПВаловый внутренний продукт в этом году снизится на восемь — десять процентов, ожидают в ЦБ. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей. Нижняя точка спада придется на IV квартал.Защита валютных резервовНабиуллина сообщила, что Банк России готовит правовые меры защиты замороженных резервов на случай попыток их конфискации.Она подчеркнула, что ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий, но о деталях говорить рано.ЦБ просчитывает последствия отказа от газаВозможный отказ потребителей из ЕС от российского газа приведет к определенным шагам властей, что повлияет и на экономику, и на денежно-кредитную политику, сообщила Набиуллина.

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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика, инфляция