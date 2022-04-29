https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786163939.html

Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина

Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022

Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина

Россия находится в зоне колоссальной неопределенности: в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, но ЦБ считает, что пока наиболее... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:19

2022-04-29T15:19

2022-04-29T16:28

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия находится в зоне колоссальной неопределенности: в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, но ЦБ считает, что пока наиболее возможен проинфляционный сценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложение, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложение опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты", - сказала глава ЦБ."Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы, риски превалируют", - добавила она.Набиуллина также отметила, что в связи со всем этим ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786165064.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Набиуллина: "Россия находится в зоне колоссальной неопределенности" ЦБ: Россия находится в зоне колоссальной неопределенности - в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты 2022-04-29T15:19 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия