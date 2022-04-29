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Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина
Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина
Россия находится в зоне колоссальной неопределенности: в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, но ЦБ считает, что пока наиболее... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:19
2022-04-29T16:28
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия находится в зоне колоссальной неопределенности: в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, но ЦБ считает, что пока наиболее возможен проинфляционный сценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложение, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложение опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты", - сказала глава ЦБ."Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы, риски превалируют", - добавила она.Набиуллина также отметила, что в связи со всем этим ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков.
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Набиуллина: "Россия находится в зоне колоссальной неопределенности"
ЦБ: Россия находится в зоне колоссальной неопределенности - в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты
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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
15:19 29.04.2022 (обновлено: 16:28 29.04.2022)
 
Россия находится в зоне колоссальной неопределенности, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: в России возможны проинфляционные и дезинфляционные эффекты

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия находится в зоне колоссальной неопределенности: в будущем возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты, но ЦБ считает, что пока наиболее возможен проинфляционный сценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложение, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложение опережает снижение спроса. Но в будущем ситуация может измениться. Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты", - сказала глава ЦБ.
"Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы, риски превалируют", - добавила она.
Набиуллина также отметила, что в связи со всем этим ЦБ особенно важно принимать взвешенные решения с учетом меняющегося баланса рисков.
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Эльвира НабиуллинаЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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