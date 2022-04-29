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Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 29.04.2022
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Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали
Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали
Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений, заявила глава Банка... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:06
2022-04-29T15:33
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - заявила она.Глава ЦБ пояснила, что ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди предполагают, что цены уже не будут расти так быстро. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений, добавила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
15:06 29.04.2022 (обновлено: 15:33 29.04.2022)
 
Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали

Глава ЦБ Набиуллина: риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - заявила она.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:55
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
Глава ЦБ пояснила, что ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди предполагают, что цены уже не будут расти так быстро. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений, добавила Набиуллина.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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