https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786159955.html

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали - РИА Новости, 29.04.2022

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали

Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений, заявила глава Банка... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:06

2022-04-29T15:06

2022-04-29T15:33

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Риски раскручивания инфляционной спирали в России снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - заявила она.Глава ЦБ пояснила, что ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди предполагают, что цены уже не будут расти так быстро. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений, добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786137960.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)