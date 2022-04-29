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ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента - РИА Новости, 29.04.2022
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ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:55
2022-04-29T13:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.Предыдущий прогноз ЦБ публиковал 11 февраля. Тогда регулятор ожидал, что инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%.ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:55 29.04.2022
 
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента

Центробанк: годовая инфляция в России составит 18-23 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.
Предыдущий прогноз ЦБ публиковал 11 февраля. Тогда регулятор ожидал, что инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%.
ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.
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