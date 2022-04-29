https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786137960.html
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:55
2022-04-29T13:55
2022-04-29T13:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.Предыдущий прогноз ЦБ публиковал 11 февраля. Тогда регулятор ожидал, что инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%.ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.
https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785956809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента
Центробанк: годовая инфляция в России составит 18-23 процента