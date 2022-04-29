https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786137960.html

ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента

ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 18-23 процента

Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:55

2022-04-29T13:55

2022-04-29T13:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.Предыдущий прогноз ЦБ публиковал 11 февраля. Тогда регулятор ожидал, что инфляция по итогам 2022 года составит 5-6%.ЦБ РФ в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.

https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785956809.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)