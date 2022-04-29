https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786109426.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% - РИА Новости, 29.04.2022
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:16
2022-04-29T12:16
2022-04-29T12:16
экономика
европа
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.
https://ria.ru/20220428/inflyatsiya-1785956809.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам апреля ускорилась до 7,5%
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных
Евростата.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.
Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.
Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.