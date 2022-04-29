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Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% - РИА Новости, 29.04.2022
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Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5% - РИА Новости, 29.04.2022
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:16
2022-04-29T12:16
экономика
европа
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.
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экономика, европа
12:16 29.04.2022
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам апреля ускорилась до 7,5%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в апреле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и стал рекордным за всю историю наблюдений.
Годом ранее в апреле в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,6% годовых.
Только за апрель нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,6%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% с 2,9% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,2%.
Женщина в супермаркете в Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 15:06
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
 
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