https://ria.ru/20220429/importozameschenie-1786192124.html
КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования
КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования - РИА Новости, 29.04.2022
КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования
Корпорация МСП (КМСП) помогла волгоградскому производителю радиаторов отопления получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:27
2022-04-29T16:27
2022-04-29T16:27
корпорация мсп
экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла волгоградскому производителю радиаторов отопления получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Форте Пром Стил" под поручительство КМСП получила кредит в Экспобанке на сумму 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на приобретение сырья, что позволит увеличить импортозамещающее производство радиаторов отопления на 30% до 900 тысяч изделий в год. Новые рабочие места будут открыты для 50 сотрудников."Нам важно поддерживать проекты, которые развивают производство импортозамещающей продукции, направлены на развитие внутреннего рынка, создают новые рабочие места. Такие предприятия дают импульс к развитию смежных бизнесов и открытию дополнительных рабочих мест", – подчеркнул генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор "Форте Пром Стил" Роман Винокуров отметил, что спрос на отопительное оборудование отечественного производства неуклонно увеличивается.Вице-президент по работе с корпоративными клиентами Экспобанка Ольга Смирнова подчеркнула, что на примере развития завода "Форте Пром Стил" можно видеть существенный эффект от мер государственной поддержки, которые, несмотря на стрессовые явления в экономике, позволили предприятию получить льготное финансирование, стоимость которого значительно ниже ключевой ставки Банка России."Таким образом, синергетический эффект от совместного взаимодействия Экспобанка, Корпорации МСП и российского бизнеса из категории малого и среднего предпринимательства очевиден", - заключила Смирнова.В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредиты в банках-участниках программы предоставляются на сумму от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. Финансирование может быть направлено на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства.
https://ria.ru/20220427/msp-1785640102.html
https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, экономика, импортозамещение
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла волгоградскому производителю радиаторов отопления получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Форте Пром Стил" под поручительство КМСП получила кредит в Экспобанке на сумму 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на приобретение сырья, что позволит увеличить импортозамещающее производство радиаторов отопления на 30% до 900 тысяч изделий в год. Новые рабочие места будут открыты для 50 сотрудников.
"Нам важно поддерживать проекты, которые развивают производство импортозамещающей продукции, направлены на развитие внутреннего рынка, создают новые рабочие места. Такие предприятия дают импульс к развитию смежных бизнесов и открытию дополнительных рабочих мест", – подчеркнул генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь, генеральный директор "Форте Пром Стил" Роман Винокуров отметил, что спрос на отопительное оборудование отечественного производства неуклонно увеличивается.
"Продукция завода не уступает зарубежным аналогам и стоит дешевле за счет меньших производственных и логистических издержек. Для полной загрузки производственных мощностей нам необходимы дополнительные объема сырья. Решить эту задачу помогло заемное финансирование, тогда как собственные средств мы направим на дальнейшее развитие производства", - отметил Винокуров.
Вице-президент по работе с корпоративными клиентами Экспобанка Ольга Смирнова подчеркнула, что на примере развития завода "Форте Пром Стил" можно видеть существенный эффект от мер государственной поддержки, которые, несмотря на стрессовые явления в экономике, позволили предприятию получить льготное финансирование, стоимость которого значительно ниже ключевой ставки Банка России.
"Таким образом, синергетический эффект от совместного взаимодействия Экспобанка, Корпорации МСП и российского бизнеса из категории малого и среднего предпринимательства очевиден", - заключила Смирнова.
В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредиты в банках-участниках программы предоставляются на сумму от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. Финансирование может быть направлено на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства.