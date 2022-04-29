https://ria.ru/20220429/importozameschenie-1786192124.html

КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования

КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования - РИА Новости, 29.04.2022

КМСП поддержала импортозамещающее производство отопительного оборудования

Корпорация МСП (КМСП) помогла волгоградскому производителю радиаторов отопления получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:27

2022-04-29T16:27

2022-04-29T16:27

корпорация мсп

экономика

импортозамещение

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла волгоградскому производителю радиаторов отопления получить финансирование на расширение производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Форте Пром Стил" под поручительство КМСП получила кредит в Экспобанке на сумму 500 миллионов рублей. Средства будут направлены на приобретение сырья, что позволит увеличить импортозамещающее производство радиаторов отопления на 30% до 900 тысяч изделий в год. Новые рабочие места будут открыты для 50 сотрудников."Нам важно поддерживать проекты, которые развивают производство импортозамещающей продукции, направлены на развитие внутреннего рынка, создают новые рабочие места. Такие предприятия дают импульс к развитию смежных бизнесов и открытию дополнительных рабочих мест", – подчеркнул генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор "Форте Пром Стил" Роман Винокуров отметил, что спрос на отопительное оборудование отечественного производства неуклонно увеличивается.Вице-президент по работе с корпоративными клиентами Экспобанка Ольга Смирнова подчеркнула, что на примере развития завода "Форте Пром Стил" можно видеть существенный эффект от мер государственной поддержки, которые, несмотря на стрессовые явления в экономике, позволили предприятию получить льготное финансирование, стоимость которого значительно ниже ключевой ставки Банка России."Таким образом, синергетический эффект от совместного взаимодействия Экспобанка, Корпорации МСП и российского бизнеса из категории малого и среднего предпринимательства очевиден", - заключила Смирнова.В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредиты в банках-участниках программы предоставляются на сумму от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. Финансирование может быть направлено на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства.

https://ria.ru/20220427/msp-1785640102.html

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, экономика, импортозамещение