https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html

Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.04.2022

Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи

Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:42

2022-04-29T21:42

2022-04-29T21:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 933 гуманитарные акции", - сказал он.Мизинцев заявил, что в пятницу продолжается проведение семи гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передаются 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Генерал подчеркнул, что на пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/artilleriya-1786264494.html

https://ria.ru/20220429/evakuatsiya-1786263904.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф