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Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786264786.html
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.04.2022
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи
Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:42
2022-04-29T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 933 гуманитарные акции", - сказал он.Мизинцев заявил, что в пятницу продолжается проведение семи гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передаются 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.Генерал подчеркнул, что на пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/artilleriya-1786264494.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф
21:42 29.04.2022 (обновлено: 21:43 29.04.2022)
 
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила мирному населению Украины почти 16,5 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 933 гуманитарные акции", - сказал он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Мизинцев заявил, что в пятницу продолжается проведение семи гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передаются 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Генерал подчеркнул, что на пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 21:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФ
 
 
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