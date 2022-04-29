21:42 29.04.2022 (обновлено: 21:43 29.04.2022)
Россия доставила мирному населению Украины больше 16 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила мирному населению Украины почти 16,5 тысяч тонн гумпомощи
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила на Украину Россия со 2 марта, всего проведены 933 гуманитарные акции, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 489,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 933 гуманитарные акции", - сказал он.
Мизинцев заявил, что в пятницу продолжается проведение семи гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передаются 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Генерал подчеркнул, что на пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.