https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786257141.html

МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область

МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область - РИА Новости, 29.04.2022

МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область

Сотрудники МЧС России доставили в подконтрольный российским военным город Днепрорудное Запорожской области гуманитарный груз, предназначенный для раздачи... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:42

2022-04-29T20:42

2022-04-29T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 29 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в подконтрольный российским военным город Днепрорудное Запорожской области гуманитарный груз, предназначенный для раздачи местным жителям, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Колонна из нескольких КамАЗов привезла тонны макарон, муки и других продуктов длительного хранения, а также предметы первой необходимости. Как сообщили РИА Новости сотрудники администрации Днепрорудного, все это будет расфасовано и позже передано адресно особо нуждающимся гражданам.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В последней декаде апреля здесь уже заработало отделение полиции, ранее с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".Первая гуманитарная помощь из России в Днепрорудное поступила накануне Пасхи, её привезли сотрудники Минобороны РФ, после чего она адресно была роздана ветеранам и инвалидам. Помимо наборов, в которых были и пасхальные куличи, ветеранам раздали георгиевские ленты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/donbass-1786162732.html

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Доставка гуманитарной помощи в Днепрорудное Запорожской области Доставка гуманитарной помощи в Днепрорудное Запорожской области 2022-04-29T20:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, донбасс, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)