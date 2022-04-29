Рейтинг@Mail.ru
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786257141.html
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область - РИА Новости, 29.04.2022
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область
Сотрудники МЧС России доставили в подконтрольный российским военным город Днепрорудное Запорожской области гуманитарный груз, предназначенный для раздачи... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:42
2022-04-29T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 29 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в подконтрольный российским военным город Днепрорудное Запорожской области гуманитарный груз, предназначенный для раздачи местным жителям, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Колонна из нескольких КамАЗов привезла тонны макарон, муки и других продуктов длительного хранения, а также предметы первой необходимости. Как сообщили РИА Новости сотрудники администрации Днепрорудного, все это будет расфасовано и позже передано адресно особо нуждающимся гражданам.Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В последней декаде апреля здесь уже заработало отделение полиции, ранее с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".Первая гуманитарная помощь из России в Днепрорудное поступила накануне Пасхи, её привезли сотрудники Минобороны РФ, после чего она адресно была роздана ветеранам и инвалидам. Помимо наборов, в которых были и пасхальные куличи, ветеранам раздали георгиевские ленты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/donbass-1786162732.html
украина
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Доставка гуманитарной помощи в Днепрорудное Запорожской области
Доставка гуманитарной помощи в Днепрорудное Запорожской области
2022-04-29T20:42
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:42 29.04.2022
 
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Запорожскую область

МЧС России доставило гуманитарную помощь в город Днепрорудное Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская область), 29 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС России доставили в подконтрольный российским военным город Днепрорудное Запорожской области гуманитарный груз, предназначенный для раздачи местным жителям, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Колонна из нескольких КамАЗов привезла тонны макарон, муки и других продуктов длительного хранения, а также предметы первой необходимости. Как сообщили РИА Новости сотрудники администрации Днепрорудного, все это будет расфасовано и позже передано адресно особо нуждающимся гражданам.
Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года, в городе действует важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. В последней декаде апреля здесь уже заработало отделение полиции, ранее с флагштока на здании местной администрации спилили украинский трезубец, теперь там остался только российский флаг, а с одной из жилых многоэтажек сняли плакаты "героев АТО".
Первая гуманитарная помощь из России в Днепрорудное поступила накануне Пасхи, её привезли сотрудники Минобороны РФ, после чего она адресно была роздана ветеранам и инвалидам. Помимо наборов, в которых были и пасхальные куличи, ветеранам раздали георгиевские ленты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:13
Львова-Белова посетила ДНР и привезла десять тонн гумпомощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала