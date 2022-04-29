Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью
Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительница города несет коробки с гуманитарной помощью
Жительница города несет коробки с гуманитарной помощью . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область, губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в погрузке коробок с наборами продовольствия и средств гигиены.
Подготовку и отправку Поезда помощи с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Поезд формируется из вагонов от каждого субъекта России, из Москвы они одним составом уйдут в Ростовскую область.
"Собираем то, что в такой ситуации людям нужно: продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, постельное белье - в общем, предметы первой необходимости, которые можно сортировать и оперативно людям выдавать. Сбор гуманитарной помощи начали с 20 февраля, уже семь фур отправлено общим весом более 100 тонн. Сейчас в вагон загрузили около 60 тонн", - рассказал Александр Моор.
Губернатор поблагодарил всех жителей региона, предприятия и организации за активное участие в сборе всех партий груза и отметил, что работа продолжится. Особо слова признательности он выразил волонтерам, которые не только принимают, но и сортируют, формируют в индивидуальные наборы продукты, средства гигиены, чтобы облегчить выдачу гумпомощи нуждающимся на месте.
"Территории постепенно освобождаются, людям, которые находились в подвалах, в нечеловеческих условиях, потребуется ещё больше помощи. Поэтому будем эту работу продолжать и помогать столько, сколько будет нужно", - подчеркнул губернатор.