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Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью - РИА Новости, 29.04.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786106904.html
Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью
Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью - РИА Новости, 29.04.2022
Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью
Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:07
2022-04-29T12:07
тюменская область
общество
александр моор
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
общероссийский народный фронт
ржд
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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область, губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в погрузке коробок с наборами продовольствия и средств гигиены.Подготовку и отправку Поезда помощи с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Поезд формируется из вагонов от каждого субъекта России, из Москвы они одним составом уйдут в Ростовскую область."Собираем то, что в такой ситуации людям нужно: продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, постельное белье - в общем, предметы первой необходимости, которые можно сортировать и оперативно людям выдавать. Сбор гуманитарной помощи начали с 20 февраля, уже семь фур отправлено общим весом более 100 тонн. Сейчас в вагон загрузили около 60 тонн", - рассказал Александр Моор.Губернатор поблагодарил всех жителей региона, предприятия и организации за активное участие в сборе всех партий груза и отметил, что работа продолжится. Особо слова признательности он выразил волонтерам, которые не только принимают, но и сортируют, формируют в индивидуальные наборы продукты, средства гигиены, чтобы облегчить выдачу гумпомощи нуждающимся на месте."Территории постепенно освобождаются, людям, которые находились в подвалах, в нечеловеческих условиях, потребуется ещё больше помощи. Поэтому будем эту работу продолжать и помогать столько, сколько будет нужно", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220421/posev-1784758489.html
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луганская народная республика
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общество, александр моор, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, общероссийский народный фронт, ржд, тюменская область
12:07 29.04.2022
 
Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью

Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительница города несет коробки с гуманитарной помощью
Жительница города несет коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жительница города несет коробки с гуманитарной помощью . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область, губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в погрузке коробок с наборами продовольствия и средств гигиены.
Подготовку и отправку Поезда помощи с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Поезд формируется из вагонов от каждого субъекта России, из Москвы они одним составом уйдут в Ростовскую область.
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"Собираем то, что в такой ситуации людям нужно: продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, постельное белье - в общем, предметы первой необходимости, которые можно сортировать и оперативно людям выдавать. Сбор гуманитарной помощи начали с 20 февраля, уже семь фур отправлено общим весом более 100 тонн. Сейчас в вагон загрузили около 60 тонн", - рассказал Александр Моор.
Губернатор поблагодарил всех жителей региона, предприятия и организации за активное участие в сборе всех партий груза и отметил, что работа продолжится. Особо слова признательности он выразил волонтерам, которые не только принимают, но и сортируют, формируют в индивидуальные наборы продукты, средства гигиены, чтобы облегчить выдачу гумпомощи нуждающимся на месте.
"Территории постепенно освобождаются, людям, которые находились в подвалах, в нечеловеческих условиях, потребуется ещё больше помощи. Поэтому будем эту работу продолжать и помогать столько, сколько будет нужно", - подчеркнул губернатор.
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Тюменская областьОбществоАлександр МоорДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьОбщероссийский народный фронтРЖДТюменская область
 
 
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