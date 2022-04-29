https://ria.ru/20220429/gumpomosch-1786106904.html

Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью

Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью - РИА Новости, 29.04.2022

Тюменская область отправила в Донбасс вагон с гуманитарной помощью

Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:07

2022-04-29T12:07

2022-04-29T12:07

тюменская область

общество

александр моор

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

общероссийский народный фронт

ржд

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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Вагон с гуманитарной помощью весом около 60 тонн отправила Тюменская область жителям ДНР и ЛНР, в составе "Поезда помощи" он проследует в Ростовскую область, губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в погрузке коробок с наборами продовольствия и средств гигиены.Подготовку и отправку Поезда помощи с гуманитарным грузом для жителей ДНР и ЛНР организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Поезд формируется из вагонов от каждого субъекта России, из Москвы они одним составом уйдут в Ростовскую область."Собираем то, что в такой ситуации людям нужно: продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, постельное белье - в общем, предметы первой необходимости, которые можно сортировать и оперативно людям выдавать. Сбор гуманитарной помощи начали с 20 февраля, уже семь фур отправлено общим весом более 100 тонн. Сейчас в вагон загрузили около 60 тонн", - рассказал Александр Моор.Губернатор поблагодарил всех жителей региона, предприятия и организации за активное участие в сборе всех партий груза и отметил, что работа продолжится. Особо слова признательности он выразил волонтерам, которые не только принимают, но и сортируют, формируют в индивидуальные наборы продукты, средства гигиены, чтобы облегчить выдачу гумпомощи нуждающимся на месте."Территории постепенно освобождаются, людям, которые находились в подвалах, в нечеловеческих условиях, потребуется ещё больше помощи. Поэтому будем эту работу продолжать и помогать столько, сколько будет нужно", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220421/posev-1784758489.html

https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

тюменская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр моор, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, общероссийский народный фронт, ржд, тюменская область