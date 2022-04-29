https://ria.ru/20220429/gergiev-1786220238.html
Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым
Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым - РИА Новости, 29.04.2022
Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым
Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с маэстро Валерием Гергиевым выразил благодарность за концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:01
2022-04-29T18:01
2022-04-29T18:02
омская область
валерий гергиев
александр бурков
омская область
омск
россия
мариинский театр
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ОМСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с маэстро Валерием Гергиевым выразил благодарность за концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в рамках Московского пасхального фестиваля, сообщает облправительство.В пятницу в Омске состоялось одно из главных для региона событий этой весны — концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева в рамках XXI сезона Московского пасхального фестиваля. Александр Бурков встретился с известным дирижером, чтобы лично выразить благодарность."Для нас большая честь принимать у себя прославленный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича Гергиева. Я благодарен ему за то, что на протяжении многих лет он включает Омскую область в число регионов, в которых пасхальный поезд делает остановку. Омичи всегда этого ждут", - сказал глава региона.Губернатор отметил, что для жителей Омской области такие концерты представляют уникальную возможность услышать музыку в исполнении настоящих виртуозов и мастеров своего дела."Русская культура – явление мирового масштаба. И полный зал на концертах маэстро в Омске – еще одно тому подтверждение. Россия богата не только нефтью и газом. Россия богата культурой и такими личностями, как Валерий Гергиев", - подчеркнул Бурков.Традиционно, программу фестиваля в Омске открыл благотворительный концерт, который посетили работники социальной сферы, здравоохранения, образования, студенты. Также на концерт пригласили семьи военнослужащих омского гарнизона, нацгвардии и других силовых ведомств. В прошлом году в Омске на таком выступлении побывали врачи и медсестры.На первом концерте известный оркестр исполнил произведения Вивальди, Глиэра, Гуммеля, Стравинского. На втором концерте прозвучали произведения Римского-Корсакова и Восьмая симфония Брукнера. Концерт состоялся в том числе в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области.
https://ria.ru/20220425/omsk-1785365114.html
https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html
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РИА Новости
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валерий гергиев, александр бурков, омская область, омск, россия, мариинский театр
ОМСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с маэстро Валерием Гергиевым выразил благодарность за концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в рамках Московского пасхального фестиваля, сообщает облправительство.
В пятницу в Омске
состоялось одно из главных для региона событий этой весны — концерт Симфонического оркестра Мариинского театра
под управлением маэстро Валерия Гергиева
в рамках XXI сезона Московского пасхального фестиваля. Александр Бурков
встретился с известным дирижером, чтобы лично выразить благодарность.
"Для нас большая честь принимать у себя прославленный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича Гергиева. Я благодарен ему за то, что на протяжении многих лет он включает Омскую область
в число регионов, в которых пасхальный поезд делает остановку. Омичи всегда этого ждут", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что для жителей Омской области такие концерты представляют уникальную возможность услышать музыку в исполнении настоящих виртуозов и мастеров своего дела.
"Русская культура – явление мирового масштаба. И полный зал на концертах маэстро в Омске – еще одно тому подтверждение. Россия
богата не только нефтью и газом. Россия богата культурой и такими личностями, как Валерий Гергиев", - подчеркнул Бурков.
Традиционно, программу фестиваля в Омске открыл благотворительный концерт, который посетили работники социальной сферы, здравоохранения, образования, студенты. Также на концерт пригласили семьи военнослужащих омского гарнизона, нацгвардии и других силовых ведомств. В прошлом году в Омске на таком выступлении побывали врачи и медсестры.
На первом концерте известный оркестр исполнил произведения Вивальди, Глиэра, Гуммеля, Стравинского. На втором концерте прозвучали произведения Римского-Корсакова и Восьмая симфония Брукнера. Концерт состоялся в том числе в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области.
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