https://ria.ru/20220429/gergiev-1786220238.html

Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым

Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым - РИА Новости, 29.04.2022

Омский губернатор встретился с маэстро Валерием Гергиевым

Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с маэстро Валерием Гергиевым выразил благодарность за концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:01

2022-04-29T18:01

2022-04-29T18:02

омская область

валерий гергиев

александр бурков

омская область

омск

россия

мариинский театр

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ОМСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на встрече с маэстро Валерием Гергиевым выразил благодарность за концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в рамках Московского пасхального фестиваля, сообщает облправительство.В пятницу в Омске состоялось одно из главных для региона событий этой весны — концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева в рамках XXI сезона Московского пасхального фестиваля. Александр Бурков встретился с известным дирижером, чтобы лично выразить благодарность."Для нас большая честь принимать у себя прославленный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича Гергиева. Я благодарен ему за то, что на протяжении многих лет он включает Омскую область в число регионов, в которых пасхальный поезд делает остановку. Омичи всегда этого ждут", - сказал глава региона.Губернатор отметил, что для жителей Омской области такие концерты представляют уникальную возможность услышать музыку в исполнении настоящих виртуозов и мастеров своего дела."Русская культура – явление мирового масштаба. И полный зал на концертах маэстро в Омске – еще одно тому подтверждение. Россия богата не только нефтью и газом. Россия богата культурой и такими личностями, как Валерий Гергиев", - подчеркнул Бурков.Традиционно, программу фестиваля в Омске открыл благотворительный концерт, который посетили работники социальной сферы, здравоохранения, образования, студенты. Также на концерт пригласили семьи военнослужащих омского гарнизона, нацгвардии и других силовых ведомств. В прошлом году в Омске на таком выступлении побывали врачи и медсестры.На первом концерте известный оркестр исполнил произведения Вивальди, Глиэра, Гуммеля, Стравинского. На втором концерте прозвучали произведения Римского-Корсакова и Восьмая симфония Брукнера. Концерт состоялся в том числе в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области.

https://ria.ru/20220425/omsk-1785365114.html

https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий гергиев, александр бурков, омская область, омск, россия, мариинский театр