Рейтинг@Mail.ru
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/gaz-1786267556.html
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров
Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:00
2022-04-29T22:26
экономика
владимир путин
россия
газпромбанк
московская биржа
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_1085:1071:2822:2048_1920x0_80_0_0_0524d13eca4bfba23e2b5a64e995f48c.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya."Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал он.Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать "бесстыдного грабежа". Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он."Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор", — добавил министр.Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов — фактически то, что сами же заплатили за газ.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html
https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_56f25abb4f4fd69813bc404519b9d9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:00 29.04.2022 (обновлено: 22:26 29.04.2022)
 
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: большинство партнеров согласились перейти на схему России по оплате газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Комплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал он.
Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать "бесстыдного грабежа". Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он.
"Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор", — добавил министр.
Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов — фактически то, что сами же заплатили за газ.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 21:09
В Европе начался раскол из-за разногласий по российскому газу
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.
На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.
Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 17:26
В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГазпромбанкМосковская биржаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала