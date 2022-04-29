https://ria.ru/20220429/gaz-1786267556.html
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров
Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:00
2022-04-29T22:00
2022-04-29T22:26
экономика
владимир путин
россия
газпромбанк
московская биржа
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_1085:1071:2822:2048_1920x0_80_0_0_0524d13eca4bfba23e2b5a64e995f48c.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya."Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал он.Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать "бесстыдного грабежа". Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он."Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор", — добавил министр.Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов — фактически то, что сами же заплатили за газ.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html
https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959491_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_56f25abb4f4fd69813bc404519b9d9e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:00 29.04.2022 (обновлено: 22:26 29.04.2022)
Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: большинство партнеров согласились перейти на схему России по оплате газа
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya
.
"Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром
". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал он.
Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать "бесстыдного грабежа". Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он.
"Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор", — добавил министр.
Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов — фактически то, что сами же заплатили за газ.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.
На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин
уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва
признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.
Санкции уже обернулись проблемами для США
и Европы
, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.