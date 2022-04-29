https://ria.ru/20220429/gaz-1786267556.html

Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров

Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Большинство партнеров согласились платить за газ в рублях, заявил Лавров

Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:00

2022-04-29T22:00

2022-04-29T22:26

экономика

владимир путин

россия

газпромбанк

московская биржа

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Большинство ключевых партнеров согласились перейти на предложенную Россией схему оплаты газа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya."Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не "Газпром". Потому что "Газпром" фактически был ограблен", — сказал он.Глава МИД подчеркнул, эта схема нужна, чтобы избежать "бесстыдного грабежа". Импортеры газа платят ту же сумму в той же валюте, что привыкли, а остальное произойдет автоматически, пояснил он."Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор", — добавил министр.Он напомнил, что после начала военной спецоперации на Украине западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов — фактически то, что сами же заплатили за газ.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)