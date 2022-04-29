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В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
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В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа
В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа
Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:57
2022-04-29T19:01
экономика
россия
европа
евросоюз
газпром
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива.По словам авторов статьи, странам ЕС необходимо ввести высокие тарифы на закупаемое у Москвы сырье. Британские журналисты убеждены, что это вынудит Россию снизить стоимость экспортируемого газа, чтобы конкурировать с остальными игроками рынка. Однако они предупредили о непредсказуемых последствиях такого решения. Цены при этом сценарии будет сложно предугадать, заметили обозреватели."В любом случае подобные меры могут спровоцировать Россию на дальнейшее сокращение поставок. Если тариф превратится в эмбарго, пусть будет так", — заключили колумнисты.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.Введенные санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на энергоносители и продукты питания.
https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html
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экономика, россия, европа, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, владимир путин, великобритания
18:57 29.04.2022 (обновлено: 19:01 29.04.2022)
 
В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа

В Британии предложили Европе ввести тарифы на российский газ и не бояться последствий

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива.
По словам авторов статьи, странам ЕС необходимо ввести высокие тарифы на закупаемое у Москвы сырье. Британские журналисты убеждены, что это вынудит Россию снизить стоимость экспортируемого газа, чтобы конкурировать с остальными игроками рынка. Однако они предупредили о непредсказуемых последствиях такого решения. Цены при этом сценарии будет сложно предугадать, заметили обозреватели.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 17:26
В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа
"В любом случае подобные меры могут спровоцировать Россию на дальнейшее сокращение поставок. Если тариф превратится в эмбарго, пусть будет так", — заключили колумнисты.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
Введенные санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на энергоносители и продукты питания.
Ферма в Польше - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:49
Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзГазпромСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинВеликобритания
 
 
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