18:57 29.04.2022 (обновлено: 19:01 29.04.2022)
В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа
В Британии предложили Европе ввести тарифы на российский газ и не бояться последствий
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива.
По словам авторов статьи, странам ЕС необходимо ввести высокие тарифы на закупаемое у Москвы сырье. Британские журналисты убеждены, что это вынудит Россию снизить стоимость экспортируемого газа, чтобы конкурировать с остальными игроками рынка. Однако они предупредили о непредсказуемых последствиях такого решения. Цены при этом сценарии будет сложно предугадать, заметили обозреватели.
"В любом случае подобные меры могут спровоцировать Россию на дальнейшее сокращение поставок. Если тариф превратится в эмбарго, пусть будет так", — заключили колумнисты.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.
На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.