https://ria.ru/20220429/gaz-1786236650.html

В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа

В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа - РИА Новости, 29.04.2022

В Британии призвали Европу ввести высокие тарифы на импорт российского газа

Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:57

2022-04-29T18:57

2022-04-29T19:01

экономика

россия

европа

евросоюз

газпром

санкции в отношении россии

владимир путин

великобритания

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Газета The Economist рассказала, как Европе обойтись без санкций на импорт российского топлива.По словам авторов статьи, странам ЕС необходимо ввести высокие тарифы на закупаемое у Москвы сырье. Британские журналисты убеждены, что это вынудит Россию снизить стоимость экспортируемого газа, чтобы конкурировать с остальными игроками рынка. Однако они предупредили о непредсказуемых последствиях такого решения. Цены при этом сценарии будет сложно предугадать, заметили обозреватели."В любом случае подобные меры могут спровоцировать Россию на дальнейшее сокращение поставок. Если тариф превратится в эмбарго, пусть будет так", — заключили колумнисты.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. США ввели 8 марта запрет на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, СПГ и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит закупать нефть и нефтепродукты.На этом фоне Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин подчеркнул, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.Введенные санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на энергоносители и продукты питания.

https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html

https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, европа, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, владимир путин, великобритания