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В Чехии предложили использовать навоз для повышения "энергонезависимости" - РИА Новости, 29.04.2022
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В Чехии предложили использовать навоз для повышения "энергонезависимости"
В Чехии предложили использовать навоз для повышения "энергонезависимости" - РИА Новости, 29.04.2022
В Чехии предложили использовать навоз для повышения "энергонезависимости"
Чешские политики не считают прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию угрозой, однако призывают развивать собственные источники энергии. Об этом РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:12
2022-04-29T16:16
экономика
владимир путин
чехия
москва
россия
газпром
польша
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Чешские политики не считают прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию угрозой, однако призывают развивать собственные источники энергии. Об этом пишет издание Seznam Zprávy.Как уточняет автор статьи Михаэла Рамбоускова, Прага получает российский газ через немецких посредников, ввиду чего прекращение поставок не столь опасно. По словам министра труда Мариана Юречки, для сокращения зависимости от Москвы нужно не только искать других продавцов, экономить тепло и развивать возобновляемые источники энергии, но и использовать такое топливо, как биометан."Если сложить потенциал биометана, произведенного в Чехии, реконструкцию зданий и возобновляемые источники энергии, мы сможем компенсировать примерно половину всего потребления газа. Пока что большую часть мы импортируем из России. Это должно закончиться!" — написал он в твиттере.Для производства биометана нужен биогаз, который можно получить благодаря коровам, а точнее — их навозу. Также можно использовать остатки продуктов и некоторых культур, подчеркнула автор материала.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, чехия, москва, россия, газпром, польша
16:12 29.04.2022 (обновлено: 16:16 29.04.2022)
 
В Чехии предложили использовать навоз для повышения "энергонезависимости"

Глава Минтруда Чехии Юречка призвал использовать биометан вместо российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Чешские политики не считают прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию угрозой, однако призывают развивать собственные источники энергии. Об этом пишет издание Seznam Zprávy.
Как уточняет автор статьи Михаэла Рамбоускова, Прага получает российский газ через немецких посредников, ввиду чего прекращение поставок не столь опасно. По словам министра труда Мариана Юречки, для сокращения зависимости от Москвы нужно не только искать других продавцов, экономить тепло и развивать возобновляемые источники энергии, но и использовать такое топливо, как биометан.
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"Если сложить потенциал биометана, произведенного в Чехии, реконструкцию зданий и возобновляемые источники энергии, мы сможем компенсировать примерно половину всего потребления газа. Пока что большую часть мы импортируем из России. Это должно закончиться!" — написал он в твиттере.
Для производства биометана нужен биогаз, который можно получить благодаря коровам, а точнее — их навозу. Также можно использовать остатки продуктов и некоторых культур, подчеркнула автор материала.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
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C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Тем не менее все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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