https://ria.ru/20220429/gaz-1786180527.html

В Нидерландах оценили влияние остановки поставок газа в Болгарию и Польшу

В Нидерландах оценили влияние остановки поставок газа в Болгарию и Польшу - РИА Новости, 29.04.2022

В Нидерландах оценили влияние остановки поставок газа в Болгарию и Польшу

Приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу не оказала прямого влияния на Нидерланды, заявила РИА Новости представитель нидерландской... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:04

2022-04-29T16:04

2022-04-29T16:04

экономика

нидерланды

болгария

польша

газпром

pgnig

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу не оказала прямого влияния на Нидерланды, заявила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Nederlandse Gasunie Мари-Лу Грегуар."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока."На данный момент это не оказало прямого воздействия на Нидерланды", - прокомментировала представитель нидерландской компании.Nederlandse Gasunie - нидерландская газотранспортная компания со штаб-квартирой в Гронингене. Она владеет нидерландской газотранспортной сетью общей протяженностью более 12 000 километров и сетью длиной 3,100 километров в Германии. Компания осуществляет транспортировку природного газа в Нидерландах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/gaz-1786037050.html

нидерланды

болгария

польша

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экономика, нидерланды, болгария, польша, газпром, pgnig, санкции в отношении россии