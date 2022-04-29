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В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности" - РИА Новости, 29.04.2022
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В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности"
В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности" - РИА Новости, 29.04.2022
В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности"
Вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире обсудят участники представительного международного форума "Новые смыслы новой реальности", который... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:13
2022-04-29T12:13
новости агентства
москва
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире обсудят участники представительного международного форума "Новые смыслы новой реальности", который пройдет во вторник, 24 мая, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". На нем будут рассмотрены такие острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека.На мероприятие приглашены руководители профильных министерств Российской Федерации, представители Государственной думы и Совета Федерации, блогеры и лидеры мнений, а также руководители и журналисты центральных СМИ. Уже сейчас свое участие подтвердили Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак, Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, публицист, телеведущий и политолог Дмитрий Куликов, Директор научно-просветительского проекта "Цифровая история" Егор Яковлев и другие представители организаций и органов власти."Цель форума – заявить о новых смыслах в контексте меняющейся ситуации в мире, обсудить новое понимание и применение основных инструментов и характеристик информационной и социально-гуманитарной сфер. Сегодня, в условиях стремительной смены парадигм, культурных и межличностных связей крайне важно очертить границы новой системы институтов и правила игры, начать артикулировать новые цели и ценности. Откровенный, заинтересованный диалог на эти темы давно назрел", – отметил генеральный директор медигруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, москва, миа "россия сегодня"
12:13 29.04.2022
 

В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности"

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире обсудят участники представительного международного форума "Новые смыслы новой реальности", который пройдет во вторник, 24 мая, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". На нем будут рассмотрены такие острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека.
На мероприятие приглашены руководители профильных министерств Российской Федерации, представители Государственной думы и Совета Федерации, блогеры и лидеры мнений, а также руководители и журналисты центральных СМИ. Уже сейчас свое участие подтвердили Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак, Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, публицист, телеведущий и политолог Дмитрий Куликов, Директор научно-просветительского проекта "Цифровая история" Егор Яковлев и другие представители организаций и органов власти.
Видеомост Интеграционные процессы: Россия и БРИКС в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:08
В "России сегодня" прошла конференция о сотрудничестве в рамках БРИКС
"Цель форума – заявить о новых смыслах в контексте меняющейся ситуации в мире, обсудить новое понимание и применение основных инструментов и характеристик информационной и социально-гуманитарной сфер. Сегодня, в условиях стремительной смены парадигм, культурных и межличностных связей крайне важно очертить границы новой системы институтов и правила игры, начать артикулировать новые цели и ценности. Откровенный, заинтересованный диалог на эти темы давно назрел", – отметил генеральный директор медигруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Новости агентстваМоскваМИА "Россия сегодня"
 
 
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