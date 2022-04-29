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В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности"

В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности" - РИА Новости, 29.04.2022

В "России сегодня" пройдет форум "Новые смыслы новой реальности"

Вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире обсудят участники представительного международного форума "Новые смыслы новой реальности", который... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:13

2022-04-29T12:13

2022-04-29T12:13

новости агентства

москва

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вызовы, риски и точки роста меняющейся ситуации в мире обсудят участники представительного международного форума "Новые смыслы новой реальности", который пройдет во вторник, 24 мая, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". На нем будут рассмотрены такие острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека.На мероприятие приглашены руководители профильных министерств Российской Федерации, представители Государственной думы и Совета Федерации, блогеры и лидеры мнений, а также руководители и журналисты центральных СМИ. Уже сейчас свое участие подтвердили Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак, Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, публицист, телеведущий и политолог Дмитрий Куликов, Директор научно-просветительского проекта "Цифровая история" Егор Яковлев и другие представители организаций и органов власти."Цель форума – заявить о новых смыслах в контексте меняющейся ситуации в мире, обсудить новое понимание и применение основных инструментов и характеристик информационной и социально-гуманитарной сфер. Сегодня, в условиях стремительной смены парадигм, культурных и межличностных связей крайне важно очертить границы новой системы институтов и правила игры, начать артикулировать новые цели и ценности. Откровенный, заинтересованный диалог на эти темы давно назрел", – отметил генеральный директор медигруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, миа "россия сегодня"