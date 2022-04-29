https://ria.ru/20220429/fontany-1786146348.html

Сезон работы фонтанов стартовал в Москве

Сезон работы фонтанов стартовал в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Сезон работы фонтанов стартовал в Москве

Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:26

2022-04-29T14:26

2022-04-29T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

новости - туризм

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена."Сегодня у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе, порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать", - заявил Бирюков.По его словам, в Москве уже более 600 фонтанов, около 100 из них крупные. В последние годы по распоряжению Собянина были созданы более 80 фонтанов.

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новости - туризм