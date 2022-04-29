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Сезон работы фонтанов стартовал в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
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Сезон работы фонтанов стартовал в Москве
Сезон работы фонтанов стартовал в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Сезон работы фонтанов стартовал в Москве
Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:26
2022-04-29T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новости - туризм
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена."Сегодня у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе, порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать", - заявил Бирюков.По его словам, в Москве уже более 600 фонтанов, около 100 из них крупные. В последние годы по распоряжению Собянина были созданы более 80 фонтанов.
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сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новости - туризм
14:26 29.04.2022 (обновлено: 14:48 29.04.2022)
 

Сезон работы фонтанов стартовал в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 14:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет
"Сегодня у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе, порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать", - заявил Бирюков.
По его словам, в Москве уже более 600 фонтанов, около 100 из них крупные. В последние годы по распоряжению Собянина были созданы более 80 фонтанов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковНовости - Туризм
 
 
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