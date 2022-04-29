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Сезон работы фонтанов стартовал в Москве
Сезон работы фонтанов стартовал в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Сезон работы фонтанов стартовал в Москве
Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:26
2022-04-29T14:26
2022-04-29T14:48
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сергей собянин
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
новости - туризм
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена."Сегодня у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе, порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать", - заявил Бирюков.По его словам, в Москве уже более 600 фонтанов, около 100 из них крупные. В последние годы по распоряжению Собянина были созданы более 80 фонтанов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новости - туризм
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открывается в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что весенняя уборка столицы, которая проходила с 1 апреля, завершена.
"Сегодня у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе, порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать", - заявил Бирюков.
По его словам, в Москве уже более 600 фонтанов, около 100 из них крупные. В последние годы по распоряжению Собянина были созданы более 80 фонтанов.