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Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет
Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет - РИА Новости, 29.04.2022
Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет
Около 100 фонтанов реконструировано и отремонтировано в Москве за 10 лет, программа будет продолжена, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:23
2022-04-29T14:23
2022-04-29T14:23
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Около 100 фонтанов реконструировано и отремонтировано в Москве за 10 лет, программа будет продолжена, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков."За последние годы более 80 фонтанов решением мэра города Сергея Семеновича Собянина были в городе созданы, среди них такие крупные фонтаны, как Ходынское поле - сухой фонтан, Биржевая площадь, но нам нельзя забывать о строительстве новых фонтанов, не сохраняя те фонтаны, которые были. В течение 10 лет примерно около сотни фонтанов были реконструированы, отремонтированы, можно назвать примеры ВДНХ, когда вся фонтанная группа - 17 фонтанов - была приведена в порядок... И в целом эта программа будет продолжена", - сказал Бирюков.Он отметил, что Москва не остановится на том, что сделано, и на следующем этапе планируется ремонт крупного фонтана в Царицыно. "Город живет своей жизнью, город является лидером в вопросах благоустройства, создания комфортной среды не только в России, но в мировой системе, поэтому вместе с благоустройством улиц, дворов, ремонтируем фонтаны", - уточнил заммэра."Мы в этих сложных климатических условиях привели город в порядок. Город передаем москвичам для отдыха, для досуга", - добавил Бирюков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Около 100 фонтанов реконструировано и отремонтировано в Москве за 10 лет, программа будет продолжена, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
"За последние годы более 80 фонтанов решением мэра города Сергея Семеновича Собянина были в городе созданы, среди них такие крупные фонтаны, как Ходынское поле - сухой фонтан, Биржевая площадь, но нам нельзя забывать о строительстве новых фонтанов, не сохраняя те фонтаны, которые были. В течение 10 лет примерно около сотни фонтанов были реконструированы, отремонтированы, можно назвать примеры ВДНХ, когда вся фонтанная группа - 17 фонтанов - была приведена в порядок... И в целом эта программа будет продолжена", - сказал Бирюков.
Он отметил, что Москва
не остановится на том, что сделано, и на следующем этапе планируется ремонт крупного фонтана в Царицыно. "Город живет своей жизнью, город является лидером в вопросах благоустройства, создания комфортной среды не только в России
, но в мировой системе, поэтому вместе с благоустройством улиц, дворов, ремонтируем фонтаны", - уточнил заммэра.
"Мы в этих сложных климатических условиях привели город в порядок. Город передаем москвичам для отдыха, для досуга", - добавил Бирюков.