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Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет

Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет - РИА Новости, 29.04.2022

Бирюков: около 100 фонтанов отремонтировано в Москве за 10 лет

Около 100 фонтанов реконструировано и отремонтировано в Москве за 10 лет, программа будет продолжена, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:23

2022-04-29T14:23

2022-04-29T14:23

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Около 100 фонтанов реконструировано и отремонтировано в Москве за 10 лет, программа будет продолжена, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков."За последние годы более 80 фонтанов решением мэра города Сергея Семеновича Собянина были в городе созданы, среди них такие крупные фонтаны, как Ходынское поле - сухой фонтан, Биржевая площадь, но нам нельзя забывать о строительстве новых фонтанов, не сохраняя те фонтаны, которые были. В течение 10 лет примерно около сотни фонтанов были реконструированы, отремонтированы, можно назвать примеры ВДНХ, когда вся фонтанная группа - 17 фонтанов - была приведена в порядок... И в целом эта программа будет продолжена", - сказал Бирюков.Он отметил, что Москва не остановится на том, что сделано, и на следующем этапе планируется ремонт крупного фонтана в Царицыно. "Город живет своей жизнью, город является лидером в вопросах благоустройства, создания комфортной среды не только в России, но в мировой системе, поэтому вместе с благоустройством улиц, дворов, ремонтируем фонтаны", - уточнил заммэра."Мы в этих сложных климатических условиях привели город в порядок. Город передаем москвичам для отдыха, для досуга", - добавил Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков