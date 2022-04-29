21:36 29.04.2022 (обновлено: 22:10 29.04.2022)
Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек
Минобороны: Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек за день, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 972 человека, из них 2693 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже почти 1 миллион 44 тысячи человек, из которых более 190 тысяч детей. Границу России пересекли почти 136 тысяч автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, в которых предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Беженцам оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Они обеспечиваются жильем, граждане трудоустраиваются, а детям предоставляются места в школах и детских садах.
Как рассказал начальник Национального центра управления обороной, за сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации, от иностранных и украинских граждан поступило 132 обращения с просьбами об эвакуации в Российскую Федерацию, Донецкую, Луганскую народные республики, а также на подконтрольные ВС РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего, по его словам, в базе данных 2 753 884 таких обращения из 2132 населенных пунктов Украины.