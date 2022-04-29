https://ria.ru/20220429/evakuatsiya-1786263904.html

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек - РИА Новости, 29.04.2022

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек

Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек за день, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:36

2022-04-29T21:36

2022-04-29T22:10

обострение ситуации в днр и лнр

украина

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

днр

лнр

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756177416_0:10:3601:2036_1920x0_80_0_0_31a85d39494d2565d0aaf206aa5c7f18.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 22 тысячи человек за день, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 972 человека, из них 2693 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже почти 1 миллион 44 тысячи человек, из которых более 190 тысяч детей. Границу России пересекли почти 136 тысяч автомобилей.Мизинцев рассказал, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, в которых предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Беженцам оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Они обеспечиваются жильем, граждане трудоустраиваются, а детям предоставляются места в школах и детских садах.Как рассказал начальник Национального центра управления обороной, за сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации, от иностранных и украинских граждан поступило 132 обращения с просьбами об эвакуации в Российскую Федерацию, Донецкую, Луганскую народные республики, а также на подконтрольные ВС РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего, по его словам, в базе данных 2 753 884 таких обращения из 2132 населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1786190903.html

украина

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), днр, лнр, киев