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Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов - РИА Новости, 29.04.2022
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Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов
Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов - РИА Новости, 29.04.2022
Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов
США считают, что России "будет нелегко" найти альтернативных покупателей для своих энергоресурсов, а поставки газа в КНР будут значительно затруднены из-за... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:12
2022-04-29T23:12
сша
китай
евросоюз
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США считают, что России "будет нелегко" найти альтернативных покупателей для своих энергоресурсов, а поставки газа в КНР будут значительно затруднены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле."России будет нелегко найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов. В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну", - сказал Шолле в интервью газете Financial Times.Как отметил представитель госдепа США, страны ЕС "четко дали понять, что намерены отказаться от российской энергии". "Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому", - указал Шолле.Американский дипломат также заявил, что США совместно с Евросоюзом работают над тем, чтобы устранить любые возможные лазейки в санкциях, которые позволяют закупать российский газ."Мы рассматриваем все возможные варианты, включая введение новых санкций, а также ужесточение уже существующих", - отметил Шолле, отказавшись раскрыть детали проходящих дискуссий на данный счет.США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Группа уже провела несколько заседаний, последнее из которых состоялось накануне. В ходе этой встречи стороны рассмотрели прогресс, достигнутый в вопросе диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе.
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сша, китай, евросоюз, государственный департамент сша
23:12 29.04.2022
 
Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов

Госдеп США: России "будет нелегко" найти альтернативных покупателей для энергоресурсов

© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : AgnosticPreachersKid
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США считают, что России "будет нелегко" найти альтернативных покупателей для своих энергоресурсов, а поставки газа в КНР будут значительно затруднены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле.
"России будет нелегко найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов. В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну", - сказал Шолле в интервью газете Financial Times.
Как отметил представитель госдепа США, страны ЕС "четко дали понять, что намерены отказаться от российской энергии". "Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому", - указал Шолле.
Американский дипломат также заявил, что США совместно с Евросоюзом работают над тем, чтобы устранить любые возможные лазейки в санкциях, которые позволяют закупать российский газ.
"Мы рассматриваем все возможные варианты, включая введение новых санкций, а также ужесточение уже существующих", - отметил Шолле, отказавшись раскрыть детали проходящих дискуссий на данный счет.
США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Группа уже провела несколько заседаний, последнее из которых состоялось накануне. В ходе этой встречи стороны рассмотрели прогресс, достигнутый в вопросе диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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