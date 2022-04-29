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Набиуллина: экспорт из России в ближайшие годы начнет снижаться
Набиуллина: экспорт из России в ближайшие годы начнет снижаться - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина: экспорт из России в ближайшие годы начнет снижаться
ЭКСПОРТ ИЗ РФ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НАЧНЕТ СНИЖАТЬСЯ НА ФОНЕ ГЕОПОЛИТИКИ, БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ - НАБИУЛЛИНА. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:17
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РИА Новости. ЭКСПОРТ ИЗ РФ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ НАЧНЕТ СНИЖАТЬСЯ НА ФОНЕ ГЕОПОЛИТИКИ, БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПОТОКОВ - НАБИУЛЛИНА.
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Набиуллина: экспорт из России в ближайшие годы начнет снижаться
Набиуллина: экспорт из России в ближайшие годы начнет снижаться на фоне геополитики