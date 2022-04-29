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Виновник ДТП на Кутузовском проспекте получил 8,5 года колонии - РИА Новости, 29.04.2022
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Виновник ДТП на Кутузовском проспекте получил 8,5 года колонии
Виновник ДТП на Кутузовском проспекте получил 8,5 года колонии - РИА Новости, 29.04.2022
Виновник ДТП на Кутузовском проспекте получил 8,5 года колонии
Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии общего режима жителя столицы, совершившего летом 2021 года смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:19
2022-04-29T14:56
происшествия
авто
россия
кутузовский проспект
mercedes
toyota corolla
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии общего режима жителя столицы, совершившего летом 2021 года смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю столицы Умалту Бесаеву, совершившему ДТП, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, 25 июля Бесаев, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем Mercedes, выехал на встречную полосу на Кутузовском проспекте и врезался в Toyota. В результате ДТП 56-летняя пассажирка японской иномарки скончалась в больнице от полученных травм.При осмотре автомобиля Бесаева полицейские изъяли пакет с 0,68 грамма мефедрона."Суд приговорил Бесаева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - уточняется в релизе.Бесаева судили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 228 УК РФ (перевозка наркотиков в значительном размере).Ранее в столичном главке МВД сообщали, что в этом ДТП пострадали три человека.
https://ria.ru/20220421/dozhd-1784613854.html
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происшествия, авто, россия, кутузовский проспект, mercedes, toyota corolla
14:19 29.04.2022 (обновлено: 14:56 29.04.2022)
 
Виновник ДТП на Кутузовском проспекте получил 8,5 года колонии

Москвич, устроивший ДТП на Кутузовском проспекте, получил 8,5 года колонии общего режима

© Кадр из видео очевидцаДТП, произошедшее на Кутузовском проспекте 25 июля 2021 года
ДТП, произошедшее на Кутузовском проспекте 25 июля 2021 года
© Кадр из видео очевидца
ДТП, произошедшее на Кутузовском проспекте 25 июля 2021 года
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии общего режима жителя столицы, совершившего летом 2021 года смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю столицы Умалту Бесаеву, совершившему ДТП, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, 25 июля Бесаев, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем Mercedes, выехал на встречную полосу на Кутузовском проспекте и врезался в Toyota. В результате ДТП 56-летняя пассажирка японской иномарки скончалась в больнице от полученных травм.
При осмотре автомобиля Бесаева полицейские изъяли пакет с 0,68 грамма мефедрона.
"Суд приговорил Бесаева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - уточняется в релизе.
Бесаева судили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 228 УК РФ (перевозка наркотиков в значительном размере).
Ранее в столичном главке МВД сообщали, что в этом ДТП пострадали три человека.
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