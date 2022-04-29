https://ria.ru/20220429/dorogi-1786122487.html

В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог

В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог - РИА Новости, 29.04.2022

В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог

В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:16

2022-04-29T13:16

2022-04-29T13:24

тверская область

общество

игорь руденя

тверь

ржев

кимры

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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя."В этом году объемы финансирования существенно увеличены. Идет строительство и ремонт мостов. После майских праздников начнется масштабная работа по региональной программе ремонта дорог. Кроме того, начинаем проект по дороге от М-9 до Ржева. Это также наши вылетные магистрали – шоссе из Твери на Кимры, Бежецк и Старицу. Будут вовлечены крупные муниципалитеты. Приняли решение, что все трассы, которые проходят через районные центры, будут переданы для ремонта в областной дорожный фонд", – сказал Игорь Руденя.В ближайшие три года, с 2022 по 2024 годы, в регионе планируется привести в нормативное состояние около 2,5 тысячи километров региональных и местных дорог.Приоритеты программы дорожных работ – трассы, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20220426/altay-1785444608.html

https://ria.ru/20220426/moskva-1785532412.html

тверь

ржев

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общество, игорь руденя, тверь, ржев, кимры