https://ria.ru/20220429/donetsk-1786147322.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:30
2022-04-29T14:30
2022-04-29T14:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/donbass-1786142277.html
https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
14:30 29.04.2022 (обновлено: 14:43 29.04.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Кировскому району Донецка