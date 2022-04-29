Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую крупнокалиберными снарядами
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска снова открыли огонь по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 17.24, украинские войска выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.