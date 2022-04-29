https://ria.ru/20220429/donbass-1786208969.html
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:25
2022-04-29T17:25
2022-04-29T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.40 (совпадает с мск - ред.) с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением минометов 120 миллиметров (пять мин)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/gorlovka-1786199440.html
https://ria.ru/20220429/donbass-1786200362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганская народная республика
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли из миномета Золотое-5 в ЛНР