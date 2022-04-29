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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреливали Макеевку в Донецкой народной республике кассетными боеприпасами из БМ-27 "Ураган", заявило в пятницу представительство республики РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:59
2022-04-29T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреливали Макеевку в Донецкой народной республике кассетными боеприпасами из БМ-27 "Ураган", заявило в пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО "Ураган". Также представительство сообщило, что 19 человек, в том числе четверо детей, пострадали. Обстрел производился в четверг в 18:50 (совпадает с мск). Один ребенок позже скончался."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе н.п. Очеретино с применением реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган" с кассетными боеприпасами 9Н235", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram.Отмечается, что обстрел производился из зоны ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск под командованием полковника Сирченко С.А. По данным представительства, в результате обстрела были повреждены десять многоквартирных жилых домов и гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/rebenok-1786046975.html
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в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
16:59 29.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку из "Урагана" кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреливали Макеевку в Донецкой народной республике кассетными боеприпасами из БМ-27 "Ураган", заявило в пятницу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО "Ураган". Также представительство сообщило, что 19 человек, в том числе четверо детей, пострадали. Обстрел производился в четверг в 18:50 (совпадает с мск). Один ребенок позже скончался.
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"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в районе н.п. Очеретино с применением реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган" с кассетными боеприпасами 9Н235", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram.
Отмечается, что обстрел производился из зоны ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск под командованием полковника Сирченко С.А. По данным представительства, в результате обстрела были повреждены десять многоквартирных жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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