https://ria.ru/20220429/donbass-1786185433.html

Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ

Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022

Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:14

2022-04-29T16:14

2022-04-29T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было как можно больше жертв среди мирных."Вчера... массированному вражескому огню подверглись Кировский район Донецка, центр Макеевки, Ясиноватая... Отмечу, что по характеру разрушений и траектории снарядов очевидно, что ВФУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру республики. Причем цинично рассчитав и места, и время обстрелов таким образом, чтобы они повлекли как можно большее количество жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении омбудсмена в Telegram-канале.По ее словам, по объектам торговли ударили днем "в разгар покупательской активности", детские площадки и автостанции в Макеевке обстреляли вечером, когда люди возвращались с работы и гуляли на улице."По данным фактам мною были направлены официальные письма в адрес международных правозащитных организаций, от которых ожидаю должной реакции и соответствующей правовой оценки действий ВФУ. Со своей стороны мы квалифицируем деяния украинских боевиков как военные преступления", - подчеркнула Морозова.

https://ria.ru/20220429/donetsk-1786147322.html

https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

донецк (днр)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район, донецк (днр)