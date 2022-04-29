16:14 29.04.2022 (обновлено: 16:20 29.04.2022)
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ
Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в международные организации после атак со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей КуденкоМужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год.
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было как можно больше жертв среди мирных.
"Вчера... массированному вражескому огню подверглись Кировский район Донецка, центр Макеевки, Ясиноватая... Отмечу, что по характеру разрушений и траектории снарядов очевидно, что ВФУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру республики. Причем цинично рассчитав и места, и время обстрелов таким образом, чтобы они повлекли как можно большее количество жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении омбудсмена в Telegram-канале.
По ее словам, по объектам торговли ударили днем "в разгар покупательской активности", детские площадки и автостанции в Макеевке обстреляли вечером, когда люди возвращались с работы и гуляли на улице.
"По данным фактам мною были направлены официальные письма в адрес международных правозащитных организаций, от которых ожидаю должной реакции и соответствующей правовой оценки действий ВФУ. Со своей стороны мы квалифицируем деяния украинских боевиков как военные преступления", - подчеркнула Морозова.