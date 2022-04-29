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Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donbass-1786185433.html
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 29.04.2022
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:14
2022-04-29T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
макеевка
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было как можно больше жертв среди мирных."Вчера... массированному вражескому огню подверглись Кировский район Донецка, центр Макеевки, Ясиноватая... Отмечу, что по характеру разрушений и траектории снарядов очевидно, что ВФУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру республики. Причем цинично рассчитав и места, и время обстрелов таким образом, чтобы они повлекли как можно большее количество жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении омбудсмена в Telegram-канале.По ее словам, по объектам торговли ударили днем "в разгар покупательской активности", детские площадки и автостанции в Макеевке обстреляли вечером, когда люди возвращались с работы и гуляли на улице."По данным фактам мною были направлены официальные письма в адрес международных правозащитных организаций, от которых ожидаю должной реакции и соответствующей правовой оценки действий ВФУ. Со своей стороны мы квалифицируем деяния украинских боевиков как военные преступления", - подчеркнула Морозова.
https://ria.ru/20220429/donetsk-1786147322.html
https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html
донецкая народная республика
макеевка
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район, донецк (днр)
16:14 29.04.2022 (обновлено: 16:20 29.04.2022)
 
Омбудсмен ДНР обратилась в международные организации после обстрелов ВСУ

Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в международные организации после атак со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей КуденкоМужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год.
Мужчина у своего дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками города Донецка, 2014 год. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские войска в четверг вели обстрел по территории республики, рассчитав место и время обстрелов так, чтобы было как можно больше жертв среди мирных.
"Вчера... массированному вражескому огню подверглись Кировский район Донецка, центр Макеевки, Ясиноватая... Отмечу, что по характеру разрушений и траектории снарядов очевидно, что ВФУ намеренно атаковали гражданскую инфраструктуру республики. Причем цинично рассчитав и места, и время обстрелов таким образом, чтобы они повлекли как можно большее количество жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении омбудсмена в Telegram-канале.
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По ее словам, по объектам торговли ударили днем "в разгар покупательской активности", детские площадки и автостанции в Макеевке обстреляли вечером, когда люди возвращались с работы и гуляли на улице.
"По данным фактам мною были направлены официальные письма в адрес международных правозащитных организаций, от которых ожидаю должной реакции и соответствующей правовой оценки действий ВФУ. Со своей стороны мы квалифицируем деяния украинских боевиков как военные преступления", - подчеркнула Морозова.
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