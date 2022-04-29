https://ria.ru/20220429/donbass-1786142277.html
Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ольгинка в Донецкой народной республике, пострадали четыре мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:11
2022-04-29T14:11
2022-04-29T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ольгинка в Донецкой народной республике, пострадали четыре мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Ольгинку, ранены четыре человека. В результате обстрела в Ольгинке получили ранения четыре мирных жителя. Подробности уточняются", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
14:11 29.04.2022 (обновлено: 14:25 29.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР, ранены четыре человека