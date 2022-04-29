https://ria.ru/20220429/donbass-1786142277.html

Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские войска обстреляли Ольгинку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ольгинка в Донецкой народной республике, пострадали четыре мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:11

2022-04-29T14:11

2022-04-29T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ольгинка в Донецкой народной республике, пострадали четыре мирных жителя, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Ольгинку, ранены четыре человека. В результате обстрела в Ольгинке получили ранения четыре мирных жителя. Подробности уточняются", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика